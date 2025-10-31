Sin peso excesivo ni grandes esfuerzos: los 3 mejores ejercicios para trabajar los abdominales

Con esta rutina, podés marcar tus abdominales y mejorar tu calidad de vida. Es ideal para llegar bien al verano sin largas horas en el gimnasio.

Ejercicio, deporte, actividad física. Foto Freepik

Las repeticiones y las largas horas en el gimnasio no son la única opción posible para marcar los abdominales y llegar en buen estado al verano. De hecho, cada vez son más los entrenadores y expertos en musculatura que coinciden que la clave está en elegir ejercicios eficientes, que activen la zona y que puedan mantenerse con constancia.

De hecho, trabajar los abdominales no solamente tiene un gran beneficio estético, sino que además es fundamental para sostener la postura, proteger la columna y mejorar el rendimiento de otros entrenamientos. En pocas palabras, se trata del centro de gravedad del cuerpo.

Cuáles son los mejores ejercicios para llegar al verano. Foto: Pexels

Además, los gimnastas insisten en que una musculatura robusta puede ayudar a prevenir dolores lumbares, mejorar la respiración y optimizar el equilibrio, además de prevenir lesiones y sobrecarga en otras partes del cuerpo.

Los 3 mejores ejercicios para abdominales (sin máquina ni peso excesivo)

Plank (plancha)

La plancha, un ejercicio fundamental

Activa todo el músculo lumbar: abdominales transversales, oblicuos y lumbares. También mejora estabilidad y postura. Para hacer bien este ejercicio, es necesario mantener la espalda recta, no hundir ni levantar demasiado la cadera. Empezá con 20-30 segundos e incrementá de forma progresiva.

Mountain climbers (escaladores)

Subir escaleras ayuda a trabajar los abdominales. Foto: Freepik.

Movimiento dinámico que trabaja abdominales, oblicuos y hombros, mientras mejora resistencia cardiovascular. Para ello, mantené el core firme y mové las piernas de manera controlada, sin levantar demasiado la cadera.

Rodillo abdominal (ab wheel)

Actividad física; ejercicio físico. Foto: Unsplash.

Excelente para la fuerza y estabilidad del core. Trabaja recto abdominal, oblicuos y zona lumbar. Para obtener sus resultados, deberás sostener la espalda recta y no bajar más de tu rango de control. Podés empezar desde las rodillas si sos principiante.

Más allá del ejercicio, la constancia y la técnica correcta son fundamentales. Elegir movimientos que activen los abdominales y mantenerlos dentro de tu rango de control asegura resultados estéticos y funcionales, evitando lesiones y sobrecarga. Con estas rutinas simples y efectivas, podés empezar a preparar tu abdomen de cara al verano 2026, sin necesidad de máquinas ni pesas.