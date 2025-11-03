Skincare: cómo funciona la “regla de los 40 segundos” para potenciar tu rutina y qué beneficios trae al rostro

Según la recomendación de una experta, esta rutina para el skincare facial es beneficiosa para la piel y además es muy fácil de realizar.

Rutina de skincare: la “regla de los 40 segundos”. Foto: Freepik.

La limpieza facial es una de las cosas más importantes que se debe realizar para cuidar la piel.

En ese sentido, existe la “regla de los 40 segundos”, que resulta completamente distinta a los métodos de skincare normales. Esta forma es más rápida y más efectiva, y promete resultados sorprendentes en poco tiempo.

De qué se trata la regla de 40 segundos de rutina de skincare

Cristina Batres, experta en cuidados de la piel, explicó que no es necesario dedicarle un minuto entero al skincare facial y explicó cómo se debería hacer correctamente: con solo 40 segundos se puede dejar un rostro brillante y libre de imperfecciones.

Cuidado de la piel, belleza, skincare. Foto: Freepik.

Según lo que declaró en el sitio Telva, lo importante es utilizar un limpiador con ingredientes activos para que se mejore la luminosidad de la piel o que sirva para reducir arrugas. Además, la especialista detalló que es importante evitar frotar el rostro con mucha fuerza o durante demasiado tiempo para no lastimar la piel.

Para realizar la limpieza facial, Batres recomendó un limpiador a base de aceite y masajear suavemente la piel para mejorar la circulación, con movimientos circulares por todo el rostro, cuello y hasta se puede llegar al escote. Después se debe enjuagar con agua para retirar los residuos del producto, maquillaje o protector solar.

Rutina skincare Foto: pexels

Beneficios de la regla de los 40 segundos

Realizar 40 segundos de skincare facial puede ser beneficioso para la calidad de la piel. Entre ellos se encuentran: