Inspirate para Navidad: 6 ensaladas ricas, rápidas y fáciles para equilibrar la cena de Nochebuena

Solo basta con agregar algunos ingredientes saludables para lograr un balance de alimentación. Te compartimos 6 ideas frescas y livianas que no pueden faltar en la mesa estas fiestas.

Las ensaladas que no pueden faltar en la mesa de Navidad. Foto Freepik

Incorporar ensaladas en las celebraciones de fin de año es una excelente manera de equilibrar los excesos típicos de estas fechas. Las verduras y vegetales son imprescindibles en la mesa festiva, no solo por su frescura y sabor delicioso, sino también porque forman parte de las tradiciones culinarias navideñas desde hace generaciones.

Dentro de tantas comidas pesadas siempre es necesario incorporar alimentos livianos para equilibrar los excesos. Solo basta con agregar algunos ingredientes saludables para lograr un balance de alimentación. A continuación, te compartimos 6 ideas de ensaladas livianas para preparar en Año Nuevo.

Ideas de ensaladas para la cena de Navidad

Ensalada Waldorf

La Waldorf es una ensalada fresca con toques dulces ideal para la temperatura del verano y para acompañar la cena de Año Nuevo y lo mejor: es muy sencilla de preparar.

Ensalada de manzanas. Foto Unsplash

Colocar en un bowl lechugas bien lavadas y cortadas, manzanas verdes, perejil picado, apio, pasas de uvas y nueces picadas. Para el aderezo se puede usar limón, sal y pimienta negra, aceite de oliva y yogur neutro.

Ensalada caprese

Este plato es uno de los símbolos gastronómicos de Italia, característico por su combinación de colores. Se trata de la ensalada proveniente de la preciosa isla italiana de Capri.

Ensalada caprese. Foto Freepik

La ensalada caprese es un clásico que nunca falla gracias a su delicada combinación de tomate, muzzarella y albahaca. Para condimentar, se puede usar aceite de oliva, jugo de limón, perejil seco, ajo en polvo, albahaca seca, tomillo seco, sal y pimienta.

Ensalada de espárragos con jamón crudo

Una combinación deliciosa y poco conocida, perfecta para sorprender en Año Nuevo, consiste en espárragos verdes, jamón crudo, huevo duro, rúcula u otras hojas verdes frescas, y un toque de queso parmesano rallado. Para condimentar, se puede usar aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.

Ensalada de espárragos y jamón crudo. Foto Freepik

Ensalada de espinacas o rúcula y parmesano

Esta ensalada es fresca, ligera y muy fácil de preparar. Solo se necesita un paquete de espinacas o rúcula, queso parmesano, aceite de oliva, limón sal y pimienta. También se le puede agregar tomates secos hidratados en té y cortados en tiras delgadas.

Ensalada de espinaca y queso rallado. Foto Freepik

Ensalada de tomate, cebolla morada y palta

Esta ensalada lleva tomates, palta, cebolla morada, aceto balsámico, aceite de oliva, y sal a gusto. Se puede servir como guarnición, para hacer una bruschetta o como relleno de un sándwich. También se le puede agregar hojas de lechuga y verduras adicionales.

Ensalada de tomate, palta y cebolla. Foto Freepik

Ensalada rusa

La ensalada rusa es un clásico infaltable en las fiestas y reuniones familiares de muchos países, adaptada con variaciones locales que reflejan los sabores y tradiciones de cada región. Esta deliciosa preparación combina papas, zanahorias, arvejas, mayonesa y huevo duro, logrando una mezcla cremosa, sabrosa y reconfortante.