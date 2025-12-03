Perfecto para mantenerse joven: el ejercicio ideal a partir de los 50 años y que muchos pasan por alto

Incorporar este ejercicio en tu rutina después de los 50 años puede ofrecer múltiples beneficios para la salud y la condición física.

Este ejercicio es muy recomendable porque reduce el riesgo de lesiones, especialmente en la zona lumbar, y aumenta el equilibrio de la persona. Foto: Freepik

Hacer la plancha es un ejercicio ideal para mantenerse en forma a cualquier edad, y resulta especialmente beneficioso después de los 50. Es de bajo impacto, fortalece múltiples grupos musculares, mejora la postura y aumenta la estabilidad del core.

Además, a partir de esta edad es muy recomendable porque reduce el riesgo de lesiones, especialmente en la zona lumbar, y aumenta el equilibrio de la persona. Por si fuera poco, la plancha puede adaptarse según la capacidad física de la persona, con variaciones más fáciles o más difíciles según sea necesario.

Por ejemplo, en caso de que sea la primera vez que se incursiona en este ejercicio, los principiantes o personas con menos fuerza en el core, pueden hacer la plancha apoyando las rodillas en el suelo. En caso de tratarse de alguien con experiencia en la materia, es muy aconsejable la plancha lateral, así como con elevación de pierna o utilizando una pelota de ejercicio.

El ejercicio ideal después de los 50 años. Foto: Freepik

Ideal para aplicarlo en las rutinas: cuáles son los beneficios de hacer la plancha

A partir de los 50 años, es un ejercicio vital para mantenerse en forma debido a que:

Al involucrar múltiples grupos musculares y requerir un esfuerzo considerable, permiten quemar calorías durante y después de su realización .

. Fortalecen la musculatura central del cuerpo: los abdominales, oblicuos y espalda baja .

. Reducen la grasa y aumentan la masa muscular magra , lo que resulta en un físico tonificado.

, lo que resulta en un físico tonificado. El hecho de tener un core entrenado, permite ejecutar movimientos con mayor eficiencia en la vida cotidiana.