Orégano, limón y jengibre: cómo preparar este potente antioxidante y cuándo consumirlo

Pocos conocen las bondades de esta bebida con ingredientes que se potencian entre sí, ideal para promover el bienestar del organismo.

Té de jengibre con limón Foto: Unsplash

Cuando se habla de preparaciones naturales con múltiples beneficios para la salud, la combinación de orégano, jengibre y limón destaca por potenciar sus propiedades de manera conjunta. Esta mezcla no solo es deliciosa, sino que también ayuda a aliviar molestias comunes, promoviendo el bienestar general del organismo.

Los beneficios del orégano, el jengibre y el limón

Según el sitio especializado MedlinePlus, el orégano cuenta con hojas de color verde oliva y flores de color púrpura. Sus sustancias químicas podrían ayudar a reducir la tos, cuidar las cuerdas vocales, luchar contra algunas bacterias y virus y mejorar la digestión.

Limón, orégano y jengibre. Foto Unsplash

Además, este alimento se destaca por ser un potente antioxidante, contribuyendo a contrarrestar la acción de los radicales libres, que son las sustancias responsables tanto de los procesos de envejecimiento prematuro como de irritaciones e inflamaciones.

Por su parte, el limón, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, es una importante fuente de vitamina C y potasio, entre otros micronutrientes.

La vitamina C cumple un papel fundamental para mantener altas las defensas, fundamental en los procesos virales o cuando se necesita evitar enfermedades del sistema inmune. También, promueve la producción de colágeno, clave para el buen estado de la piel y para la salud de las articulaciones, además de mejorar la cicatrización.

Limón, orégano y jengibre. Foto Unsplash

Por otra parte, el jengibre, según detalla la Academia de Nutrición y Dietética de España, contiene más de 400 pequeños compuestos fitoquímicos diferentes, algunas vitaminas (como niacina y ácido fólico) y minerales (entre ellos, magnesio, zinc y hierro).

Cómo preparar un potente antioxidante con orégano, jengibre y limón

La usuaria de TikTok El Club del Canto Ok compartió un paso a paso para preparar esta bebida que utiliza para cuidar sus cuerdas vocales:

Paso a paso

Hervir el orégano en una olla. Cuando esté en su punto de ebullición, apagar el fuego. Dejar reposar durante diez minutos. Colarlo. Agregar el jugo de limón y rallar jengibre. Revolver por unos segundos. Dejar enfriar. Tomarlo una vez frío y disfrutar de las propiedades de los ingredientes utilizados.

Cabe resaltar que, esta bebida no reemplaza ningún tipo de indicación médica y debe ser parte de un plan integral. Ante cualquier problema de salud puntual, se recomienda consultar con un profesional de la salud.