Orégano, limón y jengibre: cómo preparar este potente antioxidante y cuándo consumirlo
Pocos conocen las bondades de esta bebida con ingredientes que se potencian entre sí, ideal para promover el bienestar del organismo.
Cuando se habla de preparaciones naturales con múltiples beneficios para la salud, la combinación de orégano, jengibre y limón destaca por potenciar sus propiedades de manera conjunta. Esta mezcla no solo es deliciosa, sino que también ayuda a aliviar molestias comunes, promoviendo el bienestar general del organismo.
Los beneficios del orégano, el jengibre y el limón
Según el sitio especializado MedlinePlus, el orégano cuenta con hojas de color verde oliva y flores de color púrpura. Sus sustancias químicas podrían ayudar a reducir la tos, cuidar las cuerdas vocales, luchar contra algunas bacterias y virus y mejorar la digestión.
Además, este alimento se destaca por ser un potente antioxidante, contribuyendo a contrarrestar la acción de los radicales libres, que son las sustancias responsables tanto de los procesos de envejecimiento prematuro como de irritaciones e inflamaciones.
Por su parte, el limón, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, es una importante fuente de vitamina C y potasio, entre otros micronutrientes.
La vitamina C cumple un papel fundamental para mantener altas las defensas, fundamental en los procesos virales o cuando se necesita evitar enfermedades del sistema inmune. También, promueve la producción de colágeno, clave para el buen estado de la piel y para la salud de las articulaciones, además de mejorar la cicatrización.
Por otra parte, el jengibre, según detalla la Academia de Nutrición y Dietética de España, contiene más de 400 pequeños compuestos fitoquímicos diferentes, algunas vitaminas (como niacina y ácido fólico) y minerales (entre ellos, magnesio, zinc y hierro).
Cómo preparar un potente antioxidante con orégano, jengibre y limón
La usuaria de TikTok El Club del Canto Ok compartió un paso a paso para preparar esta bebida que utiliza para cuidar sus cuerdas vocales:
Paso a paso
- Hervir el orégano en una olla.
- Cuando esté en su punto de ebullición, apagar el fuego.
- Dejar reposar durante diez minutos.
- Colarlo.
- Agregar el jugo de limón y rallar jengibre.
- Revolver por unos segundos.
- Dejar enfriar.
- Tomarlo una vez frío y disfrutar de las propiedades de los ingredientes utilizados.
Cabe resaltar que, esta bebida no reemplaza ningún tipo de indicación médica y debe ser parte de un plan integral. Ante cualquier problema de salud puntual, se recomienda consultar con un profesional de la salud.