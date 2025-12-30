Multas económicas y hasta prisión: Córdoba analiza castigar a padres que no vacunen a sus hijos

Ante la caída del número en la vacunación infantil que generó el regreso de enfermedades prevenibles como la tos convulsa, Córdoba decidió implementar medidas judiciales. Sigue el ejemplo de la provincia de Mendoza y los lineamientos a nivel nación con campañas de vacunación para niños.

Multas a padres que no vacunen a sus hijos en Córdoba.

El Gobierno de Córdoba impulsó un proyecto de ley que prevé sanciones para quienes no cumplan con el calendario obligatorio de vacunación infantil. La propuesta contempla desde multas económicas hasta arrestos de hasta cinco días o la realización de tareas comunitarias. La iniciativa apunta a revertir la baja en las tasas de inmunización, un fenómeno que preocupa tanto a nivel provincial como nacional.

Los datos oficiales que maneja la provincia indican que el cumplimiento del calendario de vacunación infantil hasta los 18 meses alcanza el 74% y que el objetivo es llevar ese número al 85%. De hecho, en vacunas estratégicas la cobertura es de menos del 50%.

Se busca la cobertura en vacunas estratégicas de enfermedades prevenibles.

Cuáles serán las sanciones en Córdoba

Padres, madres o tutores de menores de 18 años serán aquellos sancionados con esta nueva medida al no acreditar el cumplimiento de las vacunas exigidas en el calendario. Se preveé una modificación en el Código de Convivencia de la provincia de Córdoba para incluir estas sanciones. Las represalias incluirán multas económicas, la realización de tareas comunitarias obligatorias y hasta detenciones de 5 días.

Además del endurecimiento de las sanciones, la provincia de Córdoba reforzará la estrategia territorial. Está previsto el despliegue de equipos de vacunación en escuelas, clubes, festivales y otros eventos de alta concurrencia. En paralelo, se lanzará una campaña para inmunizar a 100 mil niños y niñas de entre 2 y 5 años con la vacuna antigripal, lo que implicará ampliar el rango etario que hoy está contemplado.

Campaña de vacunación de 100 mil niños de entre 2 y 5 años.

Cuál es la situación actual de la vacunación infantil en Argentina

Desde el Ministerio de Salud de Córdoba destacan que las vacunas son seguras y eficaces, y que no hay fundamentos científicos que justifiquen su rechazo.

En 2024, la Sociedad Argentina de Pediatría advirtió que ninguna vacuna alcanzó el umbral del 95% necesario para garantizar inmunidad de rebaño. Casos como el de la vacuna triple viral, que cayó al 46% de cobertura, encendieron las alarmas en todo el país.

Sociedad Argentina de Pediatría Foto: Sociedad Argentina de Pediatría

Córdoba toma como referencia lo implementado en Mendoza, que ya judicializa a padres que no vacunan a sus hijos. En esa provincia, tras las primeras denuncias, unas 70 familias acudieron rápidamente a los vacunatorios.

El ejemplo de Mendoza

El Ministerio de Salud de Mendoza realizó las primeras denuncias judiciales contra padres que incumplieron el calendario obligatorio de vacunación de sus hijos en el mes de diciembre. La medida se da en medio de un escenario de alerta sanitaria por el resurgimiento de enfermedades prevenibles, como el sarampión y la tos convulsa.

La provincia se convirtió en la primera de Argentina en recurrir a la vía judicial para exigir el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, lo que marca un precedente a nivel nacional; el que busca seguir Córdoba.