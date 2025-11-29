Tras el discurso antivacunas en el Congreso, el Gobierno realizó un comunicado oficial: “El cumplimiento de los esquemas es imprescindible”

Luego de la actividad antivacunas promovida por la diputada del PRO Marilú Quiroz, el gobierno de Javier Milei y autoridades sanitarias emitieron un comunicado en conjunto y ratificaron que es “indispensable” inmunizar a la población.

Vacunación. Foto: Ministerio de Salud.

Tras un acto en el Congreso que generó polémica, el Gobierno nacional reafirmó su compromiso con la gratuidad y la seguridad del calendario de vacunas. Junto a 22 ministros provinciales de Salud -a excepción de Buenos Aires y Formosa-, aseguró que las inmunizaciones continuarán sin costo para la población.

En el comunicado oficial, reafirmó que la provisión de vacunas seguiría siendo gratuita para todos los ciudadanos garantizando su acceso sin importe alguno. A su vez, aseguró que el calendario oficial de inmunización mantiene su vigencia con los criterios de seguridad y eficacia previos y respaldados por los ministerios provinciales.

“Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con la evidencia de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas”, indicaron en el documento titulado “Las vacunas son seguras y salvan vidas” difundido por el propio presidente en sus redes sociales oficiales.

El compromiso incluye tanto vacunas pediátricas como las destinadas a adolescentes y adultos sin discriminación por edad o condición social y se enmarca en el sistema público de salud. “Todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Su aplicación debe realizarse a lo largo del tiempo pediátrico con esquemas precisos y en poblaciones de riesgo identificadas”, resaltaron.

El pronunciamiento surge luego del acto desarrollado en el Congreso que generó dudas en torno a cómo piensa el Gobierno las políticas de salud. El Ejecutivo respondió con esta ratificación conjunta con los ministros provinciales, buscando despejar incertidumbres y reafirmar la continuidad del plan de inmunización nacional.

Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones. Foto: Presidencia

Actividad antivacunas en el Congreso: qué pasó

Durante la sesión del viernes 28 de noviembre, se cuestionó la campaña de vacunación contra el COVID-19 y se plantearon argumentos contrarios a la inmunización sin sustento científico. Esto fue impulsado por la diputada del PRO Marilú Quiroz y entre los momentos más llamativos, estuvo la aparición de un hombre con el torso desnudo, quien buscó exhibir presuntos efectos de “magnetismo” atribuidos a la aplicación de la vacuna contra el coronavirus.

La actividad fue impulsada por la diputada del PRO Marilú Quiroz

La actividad generó una fuerte reacción pública y el rechazo de especialistas del campo científico y sanitario, quienes advirtieron sobre las consecuencias que este tipo de mensajes puede tener en la salud pública. Frente a la controversia, el ministro de Salud, Mario Lugones, difundió un mensaje en defensa de la vacunación.

Campaña de vacunación: que se espera próximamente

Las autoridades anunciaron que en las próximas semanas se reforzará la distribución de vacunas a hospitales y centros de salud, y que se publicará un calendario actualizado para los próximos meses. También adelantaron campañas de difusión para informar a la población sobre las vacunas disponibles y sus esquemas.