La “supergripe” H3N2 avanza en Sudamérica: el plan de la Argentina para frenar su propagación

Si la tendencia al aumento de casos en el hemisferio norte se replica en este lado del mundo, muchos países deberán ofrecer vacunas antes de lo previsto.

Las vacunas contra la gripe H3N2. Foto: EFE

La denominada “supergripe” H3N2 empezó a circular con fuerza en distintos países de Sudamérica y encendió las alertas sanitarias en la región. Tanto que, en las últimas horas, el Ministerio de Salud de Perú informó que el primer lote de una nueva vacuna llegaría a ese país a comienzos de febrero.

En Argentina, ante el aumento de casos, las autoridades de salud analizan adelantar la campaña anual de vacunación antigripal, con el objetivo de reforzar la prevención en los grupos de riesgo y reducir el impacto del virus en el sistema sanitario.

La vacuna contra la "supergripe" ya se consigue en el Reino Unido. Foto: REUTERS

Los casos de la variante K de la influenza A H3N2 detectados en Argentina ascendieron a cinco luego de que este sábado se confirmaran dos nuevos contagios en la provincia de Neuquén. Los dos casos fueron confirmados en pacientes que fueron ingresados en hospitales por neumonía, pero evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica.

Las autoridades sanitarias provinciales destacaron que se tratan de “casos aislados y que hasta el momento no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida” en Neuquén. Igualmente, “el sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra reforzado, monitoreando de manera permanente la situación”, aseguró el Ejecutivo provincial.

El pasado 22 de diciembre, al difundir su boletín epidemiológico semanal, el Ministerio de Salud de Argentina había confirmado los primeros tres casos de esta variante de la gripe A. Dos de los casos correspondieron a adolescentes de 13 y 15 años, con residencia en la provincia de Santa Cruz, uno de ellos con codetección de SARS-CoV-2. El tercer caso correspondió a un niño de 5 años que había sido ingresado en un hospital de la ciudad de Buenos Aires.

Las vacunas contra la gripe H3N2 son gratuitas para algunos grupos vulnerables.

¿Se adelanta la campaña antigripal en Argentina?

Durante 2025, la campaña antigripal se lanzó a fines de marzo y las dosis comenzaron a aplicarse en abril, luego de la distribución en las provincias. De cara al 2026, la mayor transmisibilidad del subclado K llevó a las autoridades a evaluar un anticipo de la vacunación, ante la probabilidad de que la circulación del virus se adelante en el hemisferio sur, como ya ocurrió en el norte.

Uno de los puntos que señalan los especialistas es que, al ser una cepa nueva, logra evadir en parte la inmunidad previamente adquirida por la población.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que la vacunación continúa siendo una herramienta clave, especialmente para los grupos de riesgo, entre los que se encuentran los menores de dos años, los mayores de 65, las embarazadas, el personal de salud y las personas con comorbilidades. Además, remarcaron la importancia del uso del antiviral oseltamivir como complemento: en el último Boletín Epidemiológico Nacional se señaló que “el tratamiento antiviral con oseltamivir es una herramienta terapéutica complementaria a la vacunación, especialmente útil en pacientes con factores de riesgo”.