María Laura Ruberto
Por María Laura Ruberto
lunes, 19 de enero de 2026, 18:25
Qué comer esta semana.
Qué comer esta semana. Foto: Freepik.

Adoptar hábitos saludables implica cuidar lo que comemos y, para eso, es clave una buena planificación: hacer las compras adecuadas, saber qué comer en casa y qué llevar al trabajo ayuda a nutrirse mejor y a evitar los ultraprocesados.

En ese sentido, contar con un menú semanal —sin necesidad de seguirlo de manera obsesiva, sino como una guía para orientarnos cuando nos quedamos sin ideas— resulta una herramienta muy útil.

Lo mismo ocurre con tener conocimientos básicos sobre cómo armar un plato: si algún ingrediente no nos gusta, siempre se puede reemplazar por otro del mismo grupo de alimentos.

Adoptar hábitos saludables incluye cuidar lo que comemos, incluso en la oficina. Foto: Unsplash.

De esta manera, comer bien y saludable es mucho más fácil y rico de lo que parece. A continuación, te contamos cómo armar un plato con todos los nutrientes necesarios y, después, te compartimos el menú semanal para esta semana, del lunes 19 al domingo 25.

También podría interesarte
Para las pastas de los domingos: cómo preparar una buena Salsa Bechamel casera, fácil y rápido

Para las pastas de los domingos:cómo preparar una buena Salsa Bechamel casera, fácil y rápido

Vacaciones en Punta del Este: el plan perfecto entre sabores de mar, after beach y encuentros

Vacaciones en Punta del Este:el plan perfecto entre sabores de mar, after beach y encuentros

Cómo armar un plato completo

En una publicación compartida con Juli Puente, la nutricionista Sofía Martínez explicó a través de su cuenta de Instagram (@nutri.sm) cómo armar un plato completo:

Un plato completo debe tener:

  • ½ plato de vegetales: todos menos papa, choclo, batata y mandioca. Intenta incluir variedad de colores para obtener más vitaminas.
  • ¼ plato de carbohidratos: papa, batata, choclo, mandioca, cereales (arroz integral, yamaní, pastas, masas) y legumbres.
  • ¼ plato de proteínas: de origen animal (carne, pollo, pescado, cerdo, huevo) o vegetal (tofu, tempeh, seitán, soja texturizada, legumbres, levadura nutricional).
  • Grasas saludables: palta, frutos secos, aceites vegetales, aceitunas.
Cómo armar un plato completo. Foto: Instagram @nutri.sm

Menú semanal del lunes 19 al domingo 25 de enero

Lunes 19

  • Almuerzo: Ensalada de fideos, tomate cherry, albahaca, pollo, cubitos de queso y aceitunas
  • Cena: Omelette de atún con ensalada de zanahoria hervida, papa y remolacha
Qué comer esta semana. Foto: Freepik.

Martes 20

  • Almuerzo: Tomates rellenos con arroz, atún, huevo y queso crema
  • Cena: Wraps de pollo con ensalada de zanahoria y huevo
Qué comer esta semana. Foto: Freepik.

Miércoles 21

  • Almuerzo: Rapiditas de pechuga de pollo hervida con vegetales y queso crema
  • Cena: Pinchos de carne o pollo, morrón de distintos colores y cebolla acompañada de ensalada de tomate, lechuga y garbanzos
Qué comer esta semana. Foto: Freepik.

Jueves 22

  • Almuerzo: Pechuga de pollo con ensalada de verdes y lentejas
  • Cena: Costillitas de cerdo salteadas con morrón y cebolla acompañadas de arroz
Qué comer esta semana. Foto: Freepik.

Viernes 23

  • Almuerzo: Milanesa de carne con puré de papa y calabaza y ensalada
  • Cena: Tallarines con verduras y pollo salteados
Qué comer esta semana. Foto: Freepik.

Sábado 24

  • Almuerzo: Filet de merluza a la crema con morrón y cebolla, acompañado de batatas y calabaza al horno
  • Cena: Empanadas caseras de pollo, carne verdura, humita, etc.
Qué comer esta semana. Foto: Freepik.

Domingo 25

  • Almuerzo: Hamburguesa casera al horno con queso y ensalada de tomate, zanahoria, huevo y lechuga
  • Cena: Colita de cuadril al horno con papas y calabaza