Qué comer esta semana. Foto: Freepik.

Adoptar hábitos saludables implica cuidar lo que comemos y, para eso, es clave una buena planificación: hacer las compras adecuadas, saber qué comer en casa y qué llevar al trabajo ayuda a nutrirse mejor y a evitar los ultraprocesados.

En ese sentido, contar con un menú semanal —sin necesidad de seguirlo de manera obsesiva, sino como una guía para orientarnos cuando nos quedamos sin ideas— resulta una herramienta muy útil.

Lo mismo ocurre con tener conocimientos básicos sobre cómo armar un plato: si algún ingrediente no nos gusta, siempre se puede reemplazar por otro del mismo grupo de alimentos.

Adoptar hábitos saludables incluye cuidar lo que comemos, incluso en la oficina. Foto: Unsplash.

De esta manera, comer bien y saludable es mucho más fácil y rico de lo que parece. A continuación, te contamos cómo armar un plato con todos los nutrientes necesarios y, después, te compartimos el menú semanal para esta semana, del lunes 19 al domingo 25.

Cómo armar un plato completo

En una publicación compartida con Juli Puente, la nutricionista Sofía Martínez explicó a través de su cuenta de Instagram (@nutri.sm) cómo armar un plato completo:

Un plato completo debe tener:

½ plato de vegetales: todos menos papa, choclo, batata y mandioca. Intenta incluir variedad de colores para obtener más vitaminas.

¼ plato de carbohidratos: papa, batata, choclo, mandioca, cereales (arroz integral, yamaní, pastas, masas) y legumbres.

¼ plato de proteínas: de origen animal (carne, pollo, pescado, cerdo, huevo) o vegetal (tofu, tempeh, seitán, soja texturizada, legumbres, levadura nutricional).

Grasas saludables: palta, frutos secos, aceites vegetales, aceitunas.

Cómo armar un plato completo. Foto: Instagram @nutri.sm

Menú semanal del lunes 19 al domingo 25 de enero

Lunes 19

Almuerzo: Ensalada de fideos, tomate cherry, albahaca, pollo, cubitos de queso y aceitunas

Cena: Omelette de atún con ensalada de zanahoria hervida, papa y remolacha

Martes 20

Almuerzo: Tomates rellenos con arroz, atún, huevo y queso crema

Cena: Wraps de pollo con ensalada de zanahoria y huevo

Miércoles 21

Almuerzo: Rapiditas de pechuga de pollo hervida con vegetales y queso crema

Cena: Pinchos de carne o pollo, morrón de distintos colores y cebolla acompañada de ensalada de tomate, lechuga y garbanzos

Jueves 22

Almuerzo: Pechuga de pollo con ensalada de verdes y lentejas

Cena: Costillitas de cerdo salteadas con morrón y cebolla acompañadas de arroz

Viernes 23

Almuerzo: Milanesa de carne con puré de papa y calabaza y ensalada

Cena: Tallarines con verduras y pollo salteados

Sábado 24

Almuerzo: Filet de merluza a la crema con morrón y cebolla, acompañado de batatas y calabaza al horno

Cena: Empanadas caseras de pollo, carne verdura, humita, etc.

Domingo 25