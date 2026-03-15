Albóndigas caseras. Foto: Freepik.

Comer saludable no tiene por qué ser aburrido ni complicado. Muchas veces creemos que para llevar una alimentación equilibrada hace falta tiempo de sobra, pero la realidad es que con una buena organización semanal todo se vuelve más simple. Planificar el menú no solo ayuda a comer mejor, sino también a ahorrar dinero.

Un menú semanal con recetas saludables permite combinar de forma equilibrada proteínas, carbohidratos y verduras sin caer en la monotonía. La clave está en elegir preparaciones fáciles, con ingredientes accesibles y técnicas de cocción prácticas como el horno, la plancha o el vapor.

Menú semanal saludable. Foto: Gemini IA.

Menú semanal del lunes 16 de marzo al domingo 22 de marzo

Lunes 16: Carne al horno con papas y ensalada de rúcula, cherrys y zanahoria

Un plato clásico y completo: carne cocida al horno con papas doradas, acompañada por una ensalada fresca de rúcula, tomates cherry y zanahoria rallada.

Martes 17: Pechuga de pollo a la plancha + arroz integral con cúrcuma y salteado de zucchini y morrón

Una opción liviana y nutritiva con pechuga de pollo a la plancha, arroz integral aromatizado con cúrcuma y vegetales salteados que aportan color y sabor.

Pechuga de pollo a la plancha. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Miércoles 18: Milanesa al horno con ensalada de lechuga, tomate, quinoa y zanahoria

Milanesa crocante hecha al horno para una versión más liviana, acompañada de una ensalada completa con quinoa, lechuga, tomate y zanahoria.

Jueves 19: Rapiditas rellenas de pollo y vegetales salteados

Una masa suave rellena con pollo y vegetales salteados, una comida práctica y sabrosa ideal para variar el menú semanal. VER RECETA.

Las rapiditas pueden ser acompañadas de diferentes ingredientes. Foto: Unsplash.

Viernes 20: Canastitas de pollo y calabaza con ensalada a elección

Pequeñas canastitas al horno rellenas de una mezcla cremosa de pollo y calabaza, acompañadas con una ensalada fresca a elección.

Sábado 21: Albóndigas caseras con puré de batata o boniato y ensalada de tomate, lechuga y zanahoria

Albóndigas caseras jugosas servidas con puré suave de batata o boniato y una ensalada simple y fresca.

Albóndigas caseras. Foto: Freepik.

Domingo 22: Wok de vegetales, pollo y fideos

Salteado estilo wok con pollo, vegetales y fideos, una preparación rápida y sabrosa con sabores intensos y textura crocante.

Receta para hacer los mejores wraps de pollo

La idea del wrap de pollo es comer sano y variado, la combinación consta de: una proteína + ensalada o verdes (siempre conviene cortarlos finito para que sea más fácil comerlo) + una salsa o condimento, ¡y listo!

En esta oportunidad lo vamos a hacer de pollo, pero es válido elegir la proteína que prefieras (atún, cerdo o carne), y hasta probar versiones vegetarianas.

Si estás pensando en comer rico y que sea sano, los wraps de pollo ¡son la solución! Foto: Imagen creada con Gemini IA

A la hora de hacer las pechugas es importante calentar bien la plancha, y sazonar las piezas de pollo. Una vez doradas, lo mejor es cortarla en tiras o en cubos pequeños.

Para la masa de los wraps, puedes utilizar las tapas de empanadas y cocinarlas al horno o una sartén. Llevará pocos minutos, pero es importante que no queden crocantes porque no podremos darle forma al wrap.

Ahora te facilitaremos los detalles y cantidades para hacer esta gran receta de verano. Toma nota de los detalles para comer estos ¡ricos wraps de pollo!

Ingredientes para hacer los wraps de pollo para dos personas

4 masas para wraps

400 gramos de pechuga de pollo

80 gramos de lechuga

80 gramos de repollo

1 cucharada de mayonesa

1 cucharadita de mostaza

Sal, pimienta y limón a gusto

Recuerda condimentar las pechugas de pollo para que quede bien rico el wrap. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Intrucciones paso a paso para armar wraps de pollo

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Lavamos las verduras que utilizaremos en los wraps. Colocamos un poco de agua y unas gotitas de vinagre. Escurrimos. Luego cortamos la lechuga y el repollo bien finito, reservamos en un recipiente. Preparamos el pollo, condimentamos con un poco de sal y pimienta, preparamos la plancha con un poco de aceite y cocinamos. Cortamos en tiras el pollo y reservamos. Preparamos la salsa para la ensalada, mezclamos en un recipiente las cantidades indicadas y mezclamos las verduras. Tomamos una masa, colocamos en línea las tiras de pollo y la ensalada. Enrollamos ¡y listo!

Cómo armar un plato completo y nutritivo

La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo:

Cómo armar un plato completo. Foto: Instagram @nutri.sm