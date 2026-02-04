Comidas en verano. Foto: Unsplash.

Durante las vacaciones, es habitual que se cambien los hábitos alimentarios, debido a que abunda la oferta de ultraprocesados y comidas rápidas como las hamburguesas, los panchos, las bebidas azucaradas y las golosinas. Sin embargo, los expertos en nutrición insisten en que es importante priorizar las comidas caseras elaboradas con elementos frescos para mantener una dieta equilibrada.

Comida en la playa

En este sentido, los especialistas en nutrición del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires destacan que, especialmente durante las prolongadas jornadas de playa o excursiones de puntos turísticos, la planificación de los alimentos que se consumirán durante el día cumple un rol clave para no comer de más ni gastar demasiado dinero.

Al respecto, Stefania Lazzaro, nutricionista de la Dirección de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas (MN 10.330), indicó: “Definir con anticipación qué comidas y colaciones se llevarán, y realizar las compras previamente, permite evitar decisiones impulsivas y el consumo excesivo de alimentos con altos contenidos de sal, azúcares y grasas no saludables”.

En este mismo sentido, la nutricionista remarcó que preparar alimentos en casa -o en el alojamiento- no solamente facilita un mayor control de la calidad de la comida, sino también de su valor nutricional. “Una alimentación equilibrada y completa es fundamental en todas las etapas de la vida, ya que favorece la prevención de enfermedades, fortalece el sistema inmunológico y preserva la salud general”, resaltó Lazzaro.

Los desayunos saludables también pueden hacerse en vacaciones. Foto: Unsplash.

Cuáles son las mejores recomendaciones para comer sano estando de vacaciones

La doctora indicó que, entre las primeras recomendaciones, se destaca la importancia de no saltearse comidas y, como estrategia, propuso armar una vianda completa, que incluya una comida principal, una colación dulce y agua suficiente para toda la jornada. De este modo, es necesario evitar depender de la oferta gastronómica del lugar y organizar adecuadamente las compras en el supermercado.

En este mismo sentido, Lazzaro explicó: “las porciones deben adaptarse a cada persona según su edad, nivel de actividad y preferencias”. Al mismo tiempo, señaló que es recomendable incluir alimentos de distintos tipos, priorizando verduras frescas y de estación, combinando cereales con frutas, verduras, legumbres, carne y huevo.

Comidas saludables para comer en la playa durante el verano. Foto: Freepik.

Para las opciones dulces, se sugieren frutas frescas, frutas secas, yogur natural sin endulzar, budines, galletitas u otros panificados elaborados preferentemente con harinas integrales, avena y frutas. Además, el agua debe ser la bebida principal, priorizando el consumo de agua embotellada, evitando las gaseosas y los jugos azucarados.

“Las viandas deben guardarse en recipientes herméticos limpios y transportarse en heladeritas con hielo para mantener la refrigeración”, agregó Lazzaro. Además, es importante lavarse las manos antes de manipular los alimentos y antes de comer, siempre que sea posible.