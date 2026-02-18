Nueva vacuna de ARN.

BioNTech creó una vacuna de ARN mensajero para tratar el cáncer de mama triple negativo, en una avance muy importante de la ciencia.

La vacuna provocó una respuesta inmune potente y duradera en la mayoría de las pacientes que la recibieron.

La misma no está diseñada para prevenir la enfermedad, sino para mejorar el tratamiento de personas a las que ya se ha diagnosticado.

Buscan contrarrestar el cáncer de mama y gástrico antes de que aparezca. Foto: Unsplash.

Esta se elabora a medida para que el sistema inmune de cada paciente reconozca y ataque proteínas específicas de su tumor.

Detalles del estudio

Según los resultados presentados en la revista Nature, en todas las participantes se observó una activación del sistema inmune contra neoantígenos presentes en las vacunas.

Vacunacion

Se activaron tanto los linfocitos CD4+ que coordinan la inmunidad como los CD8+ que destruyen las células tumorales.

Más allá del cáncer de mama triple negativo, la misma tecnología se está desarrollando para otros tipos de cáncer de mal pronóstico.