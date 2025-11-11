El país de Sudamérica qué superó en calidad de vida a Rusia y China: ¿qué puesto ocupa Argentina?

Una pequeña nación sudamericana lidera un listado que ubica a distintos países según la calidad de vida que ofrece a sus habitantes. El ranking.

El país de Sudamérica qué superó en calidad de vida a Rusia y China. Foto: Unsplash.

El Índice de Calidad de Vida 2025 elaborado por Numbeo, la base de datos colaborativa más grande del mundo sobre países y ciudades, sorprendió al incluir a un país de Sudamérica por encima de naciones que se suponen más desarrolladas, como Turquía, Rusia y China.

Con una puntuación de 139,8, Uruguay no solo encabeza el ranking sudamericano, sino que también figura en el puesto 48 a nivel mundial, superando a grandes potencias.

Montevideo, Uruguay. Foto: Unsplash.

El país destaca por su equilibrio entre bienestar económico, estabilidad política, acceso a servicios básicos y una sólida política social, que convirtieron a su capital, Montevideo, en una de las ciudades más seguras y habitables de la región.

Según Numbeo, el éxito uruguayo se basa en políticas que priorizan la educación, la salud y la igualdad, así como en su modelo de desarrollo sostenible y el uso de energía limpia. Estos factores permiten mantener una calidad de vida alta y una percepción positiva entre sus habitantes.

El informe también subraya que la calidad de vida no depende exclusivamente del tamaño o riqueza de un país, sino de su capacidad para construir sociedades equitativas y seguras. En este sentido, Uruguay se convierte en referente mundial al ofrecer un entorno estable, con bajo nivel de criminalidad y amplias libertades civiles.

El ranking de los países con mejor calidad de vida en Sudamérica

Después de Uruguay (45), que lidera cómodamente el listado en la región, aparecen Ecuador (53°) y Argentina (64°) para completar un podio que ubica a Sudamérica lejos de los estándares esperados respecto a la calidad de vida.

Obelisco, Buenos Aires. Foto: NA

Los países de la región no se encuentran entre los principales puestos del ranking. Incluso, naciones grandes territorialmente como Argentina quedaron por debajo de países más chicos como Macedonia del Norte o Panamá.

Ranking sudamericano de calidad de vida

Uruguay – 139,8 puntos. Ecuador – 128,5 puntos. Argentina – 119,6 puntos. Brasil – 117,9 puntos. Colombia – 108,8 puntos. Chile – 107,3 puntos. Perú – 86,0 puntos. Venezuela – 76,7 puntos.

Ranking mundial de calidad de vida