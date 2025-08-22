¿Cansancio constante?: los 5 alimentos que podrían estar sacándote energía

Las diversas comidas podrían provocar un mayor cansancio durante el día si son consumidas frecuentemente. Cómo mantener una dieta equilibrada.

Comidas que te sacan energía.

Mantener una dieta equilibrada es muy importante para el bienestar, ya que aporta energía y fuerza a nuestra salud. Sin embargo, existen algunos efectos negativos en algunos alimentos, ya que, si se consumen en exceso, pueden contribuir a la fatiga diaria. De hecho, muchos nutricionistas indican que es recomendable disminuir su ingesta.

Existen muchas razones por las cuales una persona puede sentir agotamiento, siendo la falta de sueño la más común. Sin embargo, si la fatiga es constante luego de un descanso correcto, el motivo podría provenir directamente de la dieta que ingerimos o incluso de deficiencias nutricionales.

Frutas y verduras. Foto: Pixabay.

Por ejemplo, la falta de ingesta de alimentos ricos en hierro, como carnes rojas, espinacas o legumbres, puede causar anemia, lo que lleva a sentirse cansado. Asimismo, una hidratación insuficiente o el consumo excesivo de alimentos procesados y azúcares puede afectar los niveles de energía.

Para ello, es recomendable consultar con un especialista, como un médico o un nutricionista, para evaluar los hábitos alimenticios y descartar cualquier problema subyacente.

5 alimentos que reducen energía

Azúcares refinados (dulces, refrescos, pasteles): Provocan picos rápidos de glucosa seguidos de caídas bruscas, lo que genera fatiga y letargo.

Alimentos ultraprocesados (comida rápida, papas fritas, snacks): Altos en grasas trans y bajos en nutrientes, dificultan la digestión y reducen la energía sostenida.

Bebidas alcohólicas: Aunque pueden relajarte inicialmente, deshidratan y alteran el sueño, disminuyendo la energía al día siguiente.

Carbohidratos refinados (pan blanco, pasta no integral): Similar a los azúcares, causan fluctuaciones en los niveles de glucosa, llevando a cansancio.

Cafeína en exceso (café, bebidas energéticas): Puede causar nerviosismo y, al pasar su efecto, provocar una sensación de agotamiento.

Los dulces sacan energía. Foto: Freepik.

Para mantener la energía, es muy importante que se respete una dieta equilibrada con alimentos ricos en nutrientes como frutas, verduras, proteínas magras y granos integrales. Si la fatiga persiste, es necesario consultar con un especialista, ya que de otro modo, podría ser perjudicial para la salud o incluso haber riesgo de vida.