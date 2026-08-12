Eclipse solar: cómo fue el minuto a minuto del fenómeno astronómico de este miércoles 12 de agosto

Luna roja Foto: Freepik

El evento astronómico más impactante del año se despliega este miércoles 12 de agosto con un eclipse solar en el cielo del hemisferio norte. Una alineación exacta ubica a la Luna directamente entre la Tierra y el Sol, ocultando por completo el disco solar y proyectando una franja de oscuridad absoluta sobre la superficie. Seguí en vivo y de primera mano las imágenes exclusivas del eclipse solar total a través de Canal 26.

Aunque no es un fenómeno inusual a escala global, la jornada de hoy resulta histórica por la amplitud de su trayectoria geográfica y por la cantidad de observadores que pueden seguirlo en directo. Mientras que la franja de totalidad atraviesa puntos clave de España, Portugal, Groenlandia, Islandia y el norte de Rusia -con visibilidad parcial desde gran parte de Europa, Norteamérica y África-, Sudamérica queda fuera del radio de visión directa, convirtiendo a esta transmisión en la ventana ideal para ser testigo del espectáculo en tiempo real.