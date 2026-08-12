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Eclipse solar: cómo fue el minuto a minuto del fenómeno astronómico de este miércoles 12 de agosto

El eclipse solar de este 12 de agosto de 2026 es uno de los eventos astronómicos más esperados del año. Entrá a la nota y miralo en vivo.

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Luna roja
Luna roja Foto: Freepik
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El evento astronómico más impactante del año se despliega este miércoles 12 de agosto con un eclipse solar en el cielo del hemisferio norte. Una alineación exacta ubica a la Luna directamente entre la Tierra y el Sol, ocultando por completo el disco solar y proyectando una franja de oscuridad absoluta sobre la superficie. Seguí en vivo y de primera mano las imágenes exclusivas del eclipse solar total a través de Canal 26.

Aunque no es un fenómeno inusual a escala global, la jornada de hoy resulta histórica por la amplitud de su trayectoria geográfica y por la cantidad de observadores que pueden seguirlo en directo. Mientras que la franja de totalidad atraviesa puntos clave de España, Portugal, Groenlandia, Islandia y el norte de Rusia -con visibilidad parcial desde gran parte de Europa, Norteamérica y África-, Sudamérica queda fuera del radio de visión directa, convirtiendo a esta transmisión en la ventana ideal para ser testigo del espectáculo en tiempo real.

Eclipse solar
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