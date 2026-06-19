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El eclipse solar más impactante del siglo: cómo será el evento sin precedentes que cubrirá el cielo por casi 10 minutos

Un eclipse en el que la Luna tapará al Sol por más de 6 minutos podrá observarse en el cielo diurno dentro de poco más de un año. Conocé los detalles de este fenómeno natural sorprendente.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Se acerca un eclipse solar magnífico. Cuándo será.
Se acerca un eclipse solar magnífico. Cuándo será. Foto: Unsplash
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Los eclipses son fenómenos naturales que llaman la atención de muchos aficionados a la astronomía y se acerca un eclipse solar que ocurrirá dentro de poco más de un año y ya está dando que hablar por ser considerado el más largo del siglo. Millones de personas podrán presenciar uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes de las últimas décadas.

Este eclipse será el 2 de agosto de 2027, cuando la Luna sumirá brevemente a partes de la Tierra en la oscuridad, y el mismo es significativo no solo por su extensión geográfica, sino también por su duración, ya que, en su punto máximo, es decir, el momento en que el Sol queda completamente oculto, durará aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, el eclipse más largo observado en tierra firme en el siglo XXI.

El sol quedará oculto por 6 minutos y 23 segundos, Foto: NA

Así lo indicó un informe de The Economic Times, en el cual se detalló que, en comparación, el eclipse solar del 8 de abril de 2024, visible en toda Norteamérica, duró un máximo de 4 minutos y 28 segundos, mientras que, según los expertos, la totalidad del eclipse solar del 2 de agosto de 2027 será sorpresiva.

¿Por qué es especial este eclipse?

La singularidad del eclipse solar del 2 de agosto de 2027 reside en la alineación casi perfecta de la Tierra, la Luna y el Sol. Debido a la órbita elíptica de la Luna, esta se encontrará relativamente más cerca de la Tierra, lo que le permitirá bloquear completamente el Sol y proyectar una amplia sombra de aproximadamente 258 kilómetros de ancho que se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre.

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Esta rara alineación hace que la franja de totalidad sea inusualmente amplia y duradera, abarcando alrededor de 1,5 millones de millas cuadradas (2,5 millones de kilómetros cuadrados), aunque esto representa solo una fracción de la superficie terrestre.

Eclipse solar - fenómeno
Se dará una alineación casi perfecta de la Tierra, la Luna y el Sol.

¿Qué recaudos hay que tomar para ver el eclipse solar total?

Para presenciar el eclipse en todo su esplendor, es necesario encontrarse dentro de la trayectoria de la totalidad, preferiblemente en zonas con poca nubosidad. Algunos lugares ideales para observarlo son Tarifa, España (el punto más austral de Europa), playas de Túnez o Luxor, Egipto, una ciudad histórica repleta de templos antiguos.

Estos lugares ofrecen no solo vistas despejadas, sino también un rico contexto cultural que complementa la experiencia celestial. Entre los momentos más esperados destacan las llamadas “perlas de Baily”, pequeños destellos luminosos que aparecen cuando la luz solar atraviesa los valles y montañas del relieve lunar poco antes y después de la totalidad.

Momentos más tarde surge el famoso “anillo de diamante”, un efecto visual que deja visible un único punto brillante de luz alrededor del borde de la Luna, creando una imagen similar a una joya resplandeciente en el cielo.

Eclipse solar del 29 de marzo de 2025. Foto: Reuters / Tony O Brien.
Se dará un "anillo de diamante"; “anillo de diamante”, un efecto visual que deja visible un único punto brillante de luz alrededor del borde de la Luna, creando una imagen similar a una joya resplandeciente en el cielo.

En tanto, los especialistas recuerdan que la observación del eclipse requiere medidas de seguridad, por lo que será necesario utilizar gafas certificadas para eclipses durante todas las fases parciales, ya que mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños oculares permanentes. Las medidas de seguridad recomendadas incluyen:

  • Lentes especiales para eclipses solares.
  • Telescopios solares con filtros.
  • Proyectores estenopeicos o visores de eclipses para la observación indirecta.
  • Nunca hay que intentar observar un eclipse con lentes de sol, binoculares o telescopios sin los filtros solares adecuados.
Eclipse solarAstronomía
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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