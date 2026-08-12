comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El operativo secreto de Trump: abandonó el Air Force One ante una posible amenaza de Irán y generó polémica

El presidente abordó públicamente el Air Force One para viajar al Reino Unido, pero minutos después agentes del Servicio Secreto lo retiraron del avión por el lado contrario, oculto dentro de un camión de catering.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La maniobra secreta que Donald Trump realizó en Turquía para cambiar de avión ante una posible amenaza de Irán generó polémica luego de que se conociera que parte de su equipo y los periodistas que lo acompañaban permanecieron a bordo de una aeronave que, sin saberlo, habría funcionado como señuelo.

El operativo ocurrió el pasado 8 de julio, tras la cumbre de la OTAN en Ankara. Donald Trump abordó públicamente el Air Force One para viajar al Reino Unido, pero minutos después agentes del Servicio Secreto lo retiraron del avión por el lado contrario, oculto dentro de un camión de catering. Luego fue trasladado discretamente a otra aeronave con el mismo destino.

Mientras tanto, parte del personal de la Casa Blanca y los periodistas que integraban el grupo de prensa que acompaña habitualmente al mandatario permanecieron en el Air Force One. Según relataron posteriormente, desconocían que Trump ya había abandonado el avión y tampoco sabían que la aeronave podía ser utilizada como señuelo ante un eventual ataque iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levanta el pulgar mientras camina para abordar el Marine One. Foto: REUTERS

Los periodistas que participaron del viaje contaron este martes que, al subir al avión, agentes del Servicio Secreto les ordenaron mantener las ventanillas cerradas, aunque no les explicaron el motivo.

Contenido Recomendado

Donald Trump volvió a desafiar a Irán por el estrecho de Ormuz:“¡Creo que nos lo quedaremos!”

Donald Trump volvió a desafiar a Irán por el estrecho de Ormuz: “¡Creo que nos lo quedaremos!”

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

La revelación generó sorpresa entre periodistas con amplia experiencia en la cobertura de la Casa Blanca. Jake Tapper, presentador de CNN, recordó que durante una administración anterior acompañó al presidente en un viaje a Afganistán y señaló que, pese a las dificultades de seguridad, la prensa permaneció junto al mandatario y nunca fue utilizada como señuelo.

“Obviamente, la vida del presidente es primordial”, afirmó Tapper, aunque sostuvo que ningún funcionario con el que habló conocía antecedentes de una operación en la que un Air Force One con personal de la Casa Blanca y periodistas fuera utilizado de esa manera ante una amenaza inminente.

Por otra parte, Ari Fleischer, quien fue secretario de Prensa de George W. Bush, defendió la decisión del Servicio Secreto. A través de X, sostuvo que, frente a una amenaza creíble contra un presidente, la prioridad de los agentes es garantizar su seguridad.

El mandatario estadounidense viaja habitualmente acompañado por un grupo de periodistas conocido como el “pool” de la Casa Blanca. El equipo tiene como función registrar los movimientos presidenciales y documentar acontecimientos históricos, como ocurrió cuando Bush fue informado sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 durante una visita a una escuela.

Lo hizo durante una reunión con periodistas en el Despacho Oval.
Donald Trump, advirtió que las negociaciones en curso con Irán representan la “última oportunidad” para que un “buen” acuerdo. Foto: REUTERS

Según informó The Washington Post, Bill Clinton realizó una maniobra similar durante un viaje a Pakistán en 2000. Sin embargo, en aquella oportunidad la Casa Blanca comunicó de manera confidencial a los periodistas que viajaban con él la existencia del operativo y los riesgos involucrados.

La polémica en torno al episodio podría profundizar aún más la relación tensa entre Trump y la prensa estadounidense, marcada durante su administración por enfrentamientos, restricciones al acceso de periodistas, críticas públicas y acciones legales.

Donald TrumpIrán
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Video emocionante:así rescataron a Antonio, el perro atrapado entre los escombros tras el terremoto en Colombia

    Video emocionante: así rescataron a Antonio, el perro atrapado entre los escombros tras el terremoto en Colombia

  2. MINUTO A MINUTO | El Gobierno de Colombia confirmó que hay al menos 239 muertos y 3.755 heridos por el terremoto

    MINUTO A MINUTO | El Gobierno de Colombia confirmó que hay al menos 239 muertos y 3.755 heridos por el terremoto

  3. Exclusivo Canal26.com | La palabra de Perkins Rocha, el único preso político venezolano “liberado” del Helicoide, que sigue detenido en su casa

    Exclusivo Canal26.com | La palabra de Perkins Rocha, el único preso político venezolano “liberado” del Helicoide, que sigue detenido en su casa

  4. Una aldea italiana busca voluntarios para cosechar aceitunas:ofrecen alojamiento y comida gratis

    Una aldea italiana busca voluntarios para cosechar aceitunas: ofrecen alojamiento y comida gratis

  5. Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse

    Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis: cómo postularse
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina:“No hay razón ahora para no estar optimista”

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina: “No hay razón ahora para no estar optimista”

Javier Milei envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la carta por la muerte de su padre:“¡Fuerza Capitán!”

Avanza el proyecto de Inocencia Fiscal II:qué dice el dictamen aprobado en Diputados y a quiénes alcanza la exclusión total de funcionarios

La Rioja vuelve a emitir los bonos Chachos:cómo funciona la cuasimoneda y hasta cuándo estará vigente

Política

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina:“No hay razón ahora para no estar optimista”

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina: “No hay razón ahora para no estar optimista”

Guía de salarios:cuánto gana un empleado de Starbucks en agosto 2026

La Rioja vuelve a emitir los bonos Chachos:cómo funciona la cuasimoneda y hasta cuándo estará vigente

China desembarca en el transporte público de la Argentina:la Nueva Metropol invirtió US$45 millones en 150 colectivos

Internacionales

MINUTO A MINUTO | El Gobierno de Colombia confirmó que hay al menos 239 muertos y 3.755 heridos por el terremoto

MINUTO A MINUTO | El Gobierno de Colombia confirmó que hay al menos 239 muertos y 3.755 heridos por el terremoto

La “OTAN musulmana” toma forma:Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activan la inédita Alianza de La Meca

Video emocionante:así rescataron a Antonio, el perro atrapado entre los escombros tras el terremoto en Colombia

El “Pentágono” de Medellín avanza:cómo funcionará el moderno centro de seguridad con inteligencia artificial