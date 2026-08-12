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La Justicia de Estados Unidos analizó el teléfono de un exdirectivo de la AFA para investigar sus movimientos comerciales

Fiscales del Estado de Florida y agentes del FBI recolectan pruebas y testimonios sobre la estructura comercial en el exterior de la entidad que preside Claudio Tapia. Leandro Petersen, exdirector de Marketing, aportó un teléfono y una notebook con registros financieros comprendidos entre 2017 y el presente.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos avanza en una investigación sobre los movimientos financieros y acuerdos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 2017 hasta la actualidad. En el marco de estas actuaciones, fiscales del Estado de Florida recibieron en los últimos días una notebook y un teléfono celular con información sobre la entidad madre del fútbol argentino.

Según reveló La Nación, los dispositivos pertenecían a Leandro Petersen, exdirector de Marketing de la AFA, y fueron aportados a las autoridades norteamericanas en el marco del expediente que indaga las operaciones realizadas en el exterior a través de intermediarias.

La investigación está centrada en la intermediaria TourProdenter, firma perteneciente al productor teatral y exdiputado provincial Javier Faroni. Los tres fiscales norteamericanos intervinientes investigan la posible comisión de delitos financieros y lavado de activos en contrataciones y acuerdos comerciales que superarían los 300 millones de dólares.

Leandro Petersen exdirector de Marketing de AFA
Fue director de Marketing de AFA durante nueve años. Foto: AFA

En el marco de la recolección de pruebas, agentes del FBI y los fiscales del caso avanzaron en la toma de testimonios a diversos sponsors de la institución de la calle Viamonte. Además, mantienen conversaciones con la representación legal de Juan Pablo Beacon, exdirector ejecutivo de la AFA. La intención de los funcionarios judiciales es convocar tanto a Beacon como a Petersen a declarar en calidad de testigos ante un gran jurado.

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Según la información publicada por La Nación, Petersen presentó su renuncia al cargo el pasado 31 de julio, 24 horas después de la fecha fijada por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida para su citación como testigo. Pese a que desde su entorno y la AFA negaron que haya prestado declaración formal en esa instancia, trascendió que ya contrató un estudio jurídico en Miami para viabilizar una declaración bajo juramento ante el fiscal.

Su salida de la AFA fue anunciada formalmente durante el “Sponsor Day” en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza. En ese acto, “Chiqui” Tapia, se refirió de manera irónica a las versiones periodísticas sobre la citación judicial del exdirectivo al llamarlo entre risas “Leandro, el descubierto, porque ya no es más el encubierto”.

Por el momento, el avance de la causa en los tribunales de Florida marca un capítulo de alta relevancia para las finanzas de la AFA y mantiene en expectativa al ámbito dirigencial del fútbol argentino.

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