Terremoto en Colombia: el Gobierno ofreció ayuda humanitaria, pero aguarda la respuesta de Bogotá para enviar el operativo

Terremoto en Colombia. Foto: REUTERS

El gobierno de Javier Milei mantiene contactos constantes con Colombia tras el terremoto que afectó a ese país y aguarda una definición oficial de Bogotá para avanzar con el envío de asistencia humanitaria. Argentina ya transmitió formalmente su disposición a colaborar, pero desde Casa Rosada aseguran que hasta el momento no recibieron un pedido o una aceptación específica que permita activar las operaciones sobre el terreno.

Desde el área de Cancillería a cargo de Pablo Quirno remarcaron que el ofrecimiento diplomático de asistencia está realizado, pero el paso posterior depende de que la administración colombiana formalice la solicitud y especifique qué recursos necesita para la atención de la emergencia. “Ofrecés asistencia y si te dicen que sí, te ponés a disposición sobre los detalles”, explicaron fuentes del Ejecutivo a TN.

Este procedimiento coincide con los protocolos estandarizados para operaciones de socorro en desastres. La normativa argentina contempla tres vías de activación: un pedido directo del Estado afectado, una oferta argentina posteriormente aceptada o un llamamiento de auxilio internacional. Una vez lograda la conformidad entre Cancillerías, ambos gobiernos acuerdan las capacidades prioritarias, la cantidad de personal, el equipamiento, el destino exacto y el tiempo de permanencia.

Terremoto en Colombia. Foto: EFE

A diferencia de la situación con la Argentina, Colombia ya comenzó a coordinar y recibir contingentes de asistencia específica enviados por otros gobiernos. La Cancillería del país cafetero confirmó el arribo a Pereira de un primer cargamento procedente de México con 19,5 toneladas de alimentos, mientras que El Salvador movilizó el primero de dos aviones que trasladarán 100 toneladas de víveres, kits de higiene y medicamentos destinados a la ciudad de Cali.

Por su parte, el gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió recientemente como presidente, solicitó formalmente a Estados Unidos personal técnico de búsqueda y rescate urbano movilizando a los equipos de los condados de Fairfax y Los Ángeles. Otros países de la región, como Chile y Ecuador, mantuvieron canales abiertos para el envío de suministros.

El gobierno colombiano canaliza estas solicitudes a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, organismo técnico que evalúa los daños y articula las necesidades prioritarias para requerir ayuda externa a través de su Cancillería a los fines de evitar ingresos no coordinados.

Tareas de rescate tras el terremoto en Colombia. Foto: EFE

En paralelo a las gestiones diplomáticas encabezadas por el canciller Pablo Quirno, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad emitieron un comunicado conjunto en el que advirtieron sobre la circulación de información falsa respecto a supuestos centros de acopio de donaciones para Colombia. Ambas carteras remarcaron que cualquier iniciativa oficial será canalizada exclusivamente por las vías institucionales del Estado e instaron a la población a no entregar dinero ni insumos en puntos no autorizados.

Respecto a la eventual ayuda que la Argentina podría enviar a Colombia, en el Gobierno recuerdan el antecedente inmediato de la misión desplegada en Venezuela tras los terremotos de junio. En esa oportunidad, Argentina envió una dotación de 146 efectivos, seis perros de rescate, personal sanitario y potabilizadores de agua durante un operativo de 18 días, que posteriormente se complementó con el envío de 16 toneladas de suministros médicos y alimentos.

Por el momento, el despliegue argentino permanece en fase de coordinación diplomática a la espera de que el gobierno de Colombia concluya la evaluación de daños en las zonas afectadas e indique qué requerimientos específicos necesita del país.

Colombia decreta tres días de duelo nacional por las víctimas del terremoto

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decretó tres días de duelo nacional por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes y dejó cerca de 240 muertos, según cifras de autoridades regionales.

Durante este período, la bandera colombiana permanecerá izada a media asta en edificios públicos del país y en las misiones diplomáticas en el exterior. El Gobierno expresó su solidaridad con las familias y allegados de las personas fallecidas.

El sismo ocurrió el 10 de agosto a las 07:34, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectó principalmente a Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. Mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate, las cifras oficiales nacionales hablan de al menos 181 muertos, aunque autoridades regionales elevan el número a aproximadamente 240.