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Donald Trump volvió a desafiar a Irán por el estrecho de Ormuz: “¡Creo que nos lo quedaremos!”

Trump volvió a desafiar a Irán con una contundente advertencia sobre el estrecho de Ormuz: aseguró que Estados Unidos tiene el “control total” del estratégico paso marítimo. Sus declaraciones se producen en medio de las hostilidades y la creciente preocupación por el impacto sobre el petróleo y la economía mundial.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión con Irán al afirmar que Washington mantiene el control total del estrecho de Ormuz y sugerir que podría conservar el estratégico paso marítimo de manera permanente. Sus declaraciones se producen mientras continúan las hostilidades entre ambos países y crecen las preocupaciones por el impacto sobre el mercado energético mundial.

A través de su red social Truth Social, Trump aseguró que “Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!“. Según el mandatario, Teherán no tendría capacidad para impedirlo debido al daño provocado por las operaciones militares estadounidenses.

Trump volvió a desafiar a Irán

En su mensaje, el presidente estadounidense acusó a Teherán de “hablar mucho y hacer poco” y sostuvo que el país dejó de tener el poder que, según su visión, ejercía anteriormente en Medio Oriente.

Trump afirmó además que los ataques realizados por Estados Unidos desde febrero redujeron considerablemente las capacidades militares iraníes. En ese contexto, aseguró que “no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”.

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El mandatario cerró su publicación con una referencia religiosa y volvió a utilizar un tono desafiante frente al Gobierno iraní, en medio de una situación militar que amenaza con extenderse.

Qué ocurre con el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio mundial de energía. Antes del inicio de la guerra, por esa vía marítima circulaba aproximadamente el 20% del crudo mundial, lo que convierte cualquier interrupción del tráfico en un factor capaz de alterar los precios internacionales.

Tras el reinicio de las hostilidades entre Washington y Teherán, luego del fracaso de las negociaciones, Irán logró recuperar el control de una parte significativa del tráfico marítimo que atraviesa la zona.

La situación generó preocupación entre los mercados y los países dependientes de las importaciones de petróleo, debido al riesgo de una reducción de la oferta mundial y de un incremento de los costos energéticos.

Buques en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán
Buques navegan por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Trump también cuestionó la economía iraní

Además de referirse al control del estrecho, Trump lanzó fuertes críticas contra la economía de Irán. El presidente estadounidense aseguró que el país “no tiene dinero” y que su economía está arruinada.

En su publicación también acusó a Teherán de sufrir una inflación del 300% y advirtió que la situación podría empeorar.

Las declaraciones se producen mientras los analistas evalúan las consecuencias económicas de una eventual prolongación del bloqueo iraní en Ormuz. Una interrupción sostenida del tránsito petrolero podría generar nuevas presiones sobre los precios de la energía y trasladarse posteriormente a otros sectores de la economía.

En Estados Unidos, además, algunos especialistas anticipan que la inflación podría volver a acercarse al 4% interanual durante los próximos meses, en parte como consecuencia de la reactivación de las tensiones en el estratégico paso marítimo.

La disputa por el control de Ormuz se convirtió así en uno de los principales focos de tensión entre Estados Unidos e Irán, con consecuencias que podrían extenderse mucho más allá de Medio Oriente.

Donald TrumpMedio OrienteEstados UnidosIrán
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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