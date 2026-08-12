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La Justicia dictó nuevos embargos en la Causa Vialidad e incluyó el departamento donde Cristina cumple prisión domiciliaria

La resolución alcanza al departamento de la calle San José 1111 donde la expresidenta cumple el arresto domiciliario.

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Cristina Kirchner desde el balcón de su casa. Foto: Reuters/Pedro Lazaro Fernandez
Cristina Kirchner desde el balcón de su casa. Foto: Reuters/Pedro Lazaro Fernandez
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El Tribunal Oral Federal 2, encargado de la ejecución de la sentencia en la Causa Vialidad, ordenó una nueva batería de embargos preventivos y medidas cautelares sobre inmuebles, vehículos y participaciones societarias vinculadas a la expresidenta Cristina Kirchner y al resto de los condenados en la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. La medida, firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, conforma una segunda etapa en el proceso de decomiso patrimonial.

El objetivo central de los magistrados es congelar y resguardar esos activos para garantizar la ejecución del monto total impuesto en la condena, fijado en $685.000 millones. Entre los inmuebles incluidos en el listado oficial aparece el departamento ubicado en la calle San José 1111, lugar donde la exmandataria cumple actualmente el arresto domiciliario. La propiedad figura a nombre de Los Sauces S.A., la sociedad inmobiliaria familiar.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

Desde el Tribunal aclararon que esta cautelar no implica un remate inmediato de la propiedad ni que Cristina Kirchner deba abandonar la vivienda en esta instancia. “El tribunal aclaró que la medida no significa que los bienes vayan a ser subastados de inmediato ni que sus titulares pierdan definitivamente la propiedad”, precisaron fuentes judiciales, remarcando que el fin es evitar que los activos “sean transferidos, gravados o retirados de la jurisdicción”, indicaron.

Esta segunda etapa comprende 144 bienes entre propiedades y vehículos, además de paquetes accionarios societarios y fondos en divisas. Para respaldar las medidas, los jueces remarcaron las conclusiones de la sentencia condenatoria, donde se dio por probado que la maniobra investigada “generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner” mediante una “conexión económica y comercial comprobada” a través del alquiler y explotación de plazas hoteleras por medio de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A.

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El Comité de la ONU podría condenar al Estado argentino tras la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner encabezaron una conferencia de prensa a la 11 de la mañana de este miércoles 29 de julio en el NH Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. La palabra de los letrados se dio en un contexto marcado por la presentación de la Causa Vialidad ante la ONU alegando irregularidades y sostuvieron que el Comité del organismo internacional podría condenar al Estado argentino comandado actualmente por Javier Milei.

“Las decisiones del Comité son vinculantes, parte del compromiso que el Estado argentino asumió ante la ONU. Es importante también señalar que Argentina es un ejemplo para el mundo en materia de derechos humanos, de apertura del orden jurídico a los derechos humanos”, expuso en primera instancia Rafael Valim, el brasileño que asumió recientemente como abogado de la expresidenta.

“El Comité puede condenar al Estado argentino. Que reconozca las violaciones que alegamos, que cumpla las cautelares que pedimos. Hay un espacio muy grande de toma de decisiones en ese Comité que incluso para los juristas que no están muy acostumbrados a ese mundo de la Justicia internacional de los Derechos Humanos parece un poco raro. Hay un campo de decisiones muy grande. Pueden condenarlo y tiene efectos en el proceso concreto de la Causa Vialidad”, sostuvo.

Cristina Fernández de KirchnerCausa Vialidad
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