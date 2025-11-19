Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Condiciones meteorológicas matutinas en Catamarca

En la mañana de hoy, el clima en Catamarca se presenta con un estado parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, mientras que el ambiente se mantendrá fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche de este miércoles, se espera que el cielo continúe con algunas nubes dispersas. Las temperaturas máximas aumentarán hasta alcanzar los 23.7°C en la tarde. Durante la noche, las condiciones serán favorables con un clima más templado. La humedad será moderada, con un promedio de 65%.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025, el amanecer será a las 08:12 y la puesta de sol ocurrirá a las 18:33.

Hoy será un día propicio para actividades al aire libre en Catamarca, teniendo en cuenta las condiciones climáticas favorables.