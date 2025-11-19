Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Clima local

El clima en Neuquén para este día se presenta con una combinación de condiciones atmosféricas. Durante la mañana, se anticipa un cielo con nubes parciales, dejando ver al sol ocasionalmente. Las temperaturas podrían alcanzar un mínimo entorno a los 4.9°C, uno de los puntos más frescos del día. La humedad relativa estará entre un 35% y 75% a lo largo del día, lo que aporta una sensación de frescura durante las primeras actividades del miércoles.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, pero sin precipitaciones significativas esperadas, la máxima temperatura podría rondar los 17°C. Los vientos estarán presentes, alcanzando velocidades de hasta 27 km/h, generando una sensación térmica agradable para esta época del año. Recomendamos tener siempre un abrigo ligero a mano al salir para evitar cualquier incomodidad por el viento fresco.

La dirección del viento será mayoritariamente del sudoeste, lo cual es típico para los días con estas condiciones climáticas.