Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Clima y pronóstico

Este miércoles 19 de noviembre de 2025, en Río Negro, el clima se presenta con características parcialmente nubosas. Las temperaturas variarán a lo largo del día, comenzando con una mínima de 6.8°C durante la madrugada. A medida que transcurren las horas, el sol hará su aparición, aunque de forma intermitente, alcanzando una máxima que rondará los 17.1°C.

Para aquellos interesados en detalles astronómicos, el clima de hoy permite disfrutar de los primeros rayos solares a las 08:33 y el ocaso alrededor de las 17:51.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Mientras la tarde avanza, las condiciones parcialmente nubosas se mantendrán, y hacia la noche, el ambiente continuará agradable con una baja probabilidad de precipitaciones debido a un nivel de humedad que no superará el 82%. El viento jugará un papel protagonista, soplando con ráfagas que podrían llegar a los 43 km/h.

Prepararse para el día con vestimenta adecuada te ayudará a disfrutar mejor, evitando sorpresas por las variaciones del tiempo. Es recomendable portar un abrigo ligero, especialmente para quienes planean actividades nocturnas en el exterior.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025

El día de hoy tiene reservadas observaciones astronómicas interesantes, comenzando con la salida del sol a las 08:33 y despidiéndose con un ocaso a las 17:51. No te pierdas la oportunidad de ver estos espectáculos naturales para cerrar el día con una experiencia enriquecedora del entorno natural.