Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Clima hoy

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 19 de noviembre de 2025, 06:04

Pronóstico del tiempo en San Juan hoy

Hoy en San Juan, el clima se presenta con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. La temperatura mínima esperada es de 9.2°C, mientras que la máxima rondará los 20.4°C. La humedad oscilará en torno al 61%, y los vientos alcanzarán una velocidad media de 11 km/h, ofreciendo una jornada agradable y fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso. La temperatura descenderá paulatinamente tras alcanzar su máximo. Se recomienda llevar un abrigo ligero debido a la sensación térmica más fresca a medida que avanza la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025

Hoy el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Es un día ideal para disfrutar de las actividades al aire libre.