Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Clima hoy

Pronóstico del tiempo en San Juan hoy

Hoy en San Juan, el clima se presenta con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. La temperatura mínima esperada es de 9.2°C, mientras que la máxima rondará los 20.4°C. La humedad oscilará en torno al 61%, y los vientos alcanzarán una velocidad media de 11 km/h, ofreciendo una jornada agradable y fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso. La temperatura descenderá paulatinamente tras alcanzar su máximo. Se recomienda llevar un abrigo ligero debido a la sensación térmica más fresca a medida que avanza la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025

Hoy el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Es un día ideal para disfrutar de las actividades al aire libre.