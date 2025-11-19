Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Tiempo Actual

En Santiago del Estero, se prevé un clima parcialmente nuboso durante la mañana de este miércoles con temperaturas mínimas en torno a los 9.5°C. La humedad alcanzará un nivel máximo del 63%, lo cual mantendrá el ambiente algo húmedo. Además, se registrará una velocidad de viento promedio de 18 km/h, con ráfagas que podrían aumentar la sensación térmica, aunque sin mayores sobresaltos en términos de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Avanzando hacia la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con temperaturas que podrían alcanzar un valor alto cercano a los 22°C. Como en la mañana, la velocidad del viento será considerable alcanzando los 26 km/h, lo que añadirá cierta frescura al ambiente. Pese a las nubes, la posibilidad de precipitaciones es nula, permitiendo una jornada tranquila para actividades al aire libre sin necesidad de paraguas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Dado el pronóstico, se aconseja usar ropa liviana pero considerar una chaqueta ligera para la mañana fresca. La hidratación es fundamental para combatir el nivel de humedad, y se recomienda un protector solar si se planea estar mucho tiempo al aire libre a pesar de las nubes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:04 y se despedirá a las 18:29, mientras que la** fase lunar** del día ofrecerá condiciones propicias para contemplar la luna por la noche para quienes aprecian las vistas astronómicas.