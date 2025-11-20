Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima Hoy

Pronóstico del tiempo para esta mañana

En la provincia de Catamarca, el día comienza con un clima parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que rondarán los 6.4°C. La humedad será notable durante el día, con un porcentaje máximo de 65%. Los vientos soplarán desde direcciones variables a una velocidad máxima de 33 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23.7°C, lo que ofrecerá un clima relativamente cálido. Los vientos mantendrán una velocidad media de 22 km/h, aportando una sensación agradable al ambiente.

Observaciones astronómicas

La salida del sol se producirá a las 08:12, mientras que la puesta está programada para las 18:33.