Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima Hoy

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 20 de noviembre de 2025, 06:01

Pronóstico del tiempo para esta mañana

En la provincia de Catamarca, el día comienza con un clima parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que rondarán los 6.4°C. La humedad será notable durante el día, con un porcentaje máximo de 65%. Los vientos soplarán desde direcciones variables a una velocidad máxima de 33 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23.7°C, lo que ofrecerá un clima relativamente cálido. Los vientos mantendrán una velocidad media de 22 km/h, aportando una sensación agradable al ambiente.

Observaciones astronómicas

La salida del sol se producirá a las 08:12, mientras que la puesta está programada para las 18:33.