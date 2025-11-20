Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima en Córdoba

jueves, 20 de noviembre de 2025

Clima en Córdoba para la mañana

Esta mañana en Córdoba, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que comienzan a asomar desde los 7.3°C. Es probable que las condiciones se mantengan estables a lo largo de la mañana, sin precipitaciones previstas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, se espera que las temperaturas se eleven alcanzando un máximo de 21.9°C, mientras el cielo sigue nublado en su mayoría. Los vientos alcanzarán una velocidad promedio de 22 km/h, aportando una sensación de frescura. Al llegar la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse con temperaturas descendiendo gradualmente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 20 de noviembre de 2025

La salida del sol está prevista para las 08:12 horas, mientras que la puesta se estima a las 18:21 horas. Las condiciones serán ideales para observaciones astronómicas, ya que el cielo parcialmente nublado permitirá una visión clara del firmamento nocturno.