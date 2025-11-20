Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima Diario

Este jueves 20 de noviembre de 2025, el clima en Corrientes se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán entre los 8.2°C y los 18.8°C, promoviéndose un ambiente fresco. Cabe destacar que no se espera lluvia, por lo que el día será mayormente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche de hoy, las condiciones climáticas seguirán siendo estables con cielos parcialmente nublados y temperaturas alcanzando un máximo de 18.8°C. La humedad relativa será notablemente baja, presentándose ideal para actividades al aire libre. Los vientos presentarán una velocidad media de 22 km/h, brindando una brisa refrescante a lo largo de la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 20 de noviembre de 2025

En cuanto a observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:42 AM y se pondrá a las 06:08 PM. Estas horas nos garantizan un día con suficiente luz solar para disfrutar del aire libre. Se sugiere aprovechar el día para actividades al aire libre mientras se mantengan estas condiciones favorables.