Llega un tormentón a Buenos Aires y otras provincias. Foto: NA archivo

El comienzo del fin de semana estará marcado por lluvias, vientos fuertes y actividad eléctrica en algunas zonas de Buenos Aires y demás provincias. Es por ello que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este sábado 28 de febrero.

En concreto, son 10 las legislaciones que se verán afectadas por tormentas. En estas zonas, el SMN prevé fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

Además, el ente meteorológico señaló que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. En tanto, las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h.

A su vez, el SMN estima valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En qué provincias hay alerta amarilla por tormentas este sábado 28 de febrero

Buenos Aires Chubut La Pampa Mendoza San Luis Córdoba Salta Jujuy Tucumán Catamarca

En qué localidades de Buenos Aires hay alerta amarilla por tormentas

Según el SMN, entre las localidades bonaerenses afectadas por las lluvias se encuentran: Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.

Alerta amarilla para el sábado 28/2. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla por tormentas