Llega un tormentón a Buenos Aires y otras provincias: las localidades bajo alerta amarilla por lluvias, viento y actividad eléctrica
En concreto, son 10 las legislaciones que se verán afectadas por tormentas. En estas zonas, el Servicio Meteorológico Nacional prevé fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
El comienzo del fin de semana estará marcado por lluvias, vientos fuertes y actividad eléctrica en algunas zonas de Buenos Aires y demás provincias. Es por ello que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este sábado 28 de febrero.
Además, el ente meteorológico señaló que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. En tanto, las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y principalmente ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h.
A su vez, el SMN estima valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
En qué provincias hay alerta amarilla por tormentas este sábado 28 de febrero
- Buenos Aires
- Chubut
- La Pampa
- Mendoza
- San Luis
- Córdoba
- Salta
- Jujuy
- Tucumán
- Catamarca
En qué localidades de Buenos Aires hay alerta amarilla por tormentas
Según el SMN, entre las localidades bonaerenses afectadas por las lluvias se encuentran: Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.
Recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla por tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.