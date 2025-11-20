Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima de hoy

Este jueves 20 de noviembre de 2025, La Pampa amaneció con un clima parcialmente nublado. Las temperaturas por la mañana rondarán los 7.1°C y se espera que vayan aumentando gradualmente a lo largo del día. La humedad relativa se sitúa en un 40%, ofreciendo una atmósfera ligeramente fresca. Durante las primeras horas del día, los vientos soplarán con una velocidad máxima de hasta 29 km/h. Esto proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque siempre es recomendable abrigarse adecuadamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Pasada la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas máximas alcanzando los 18.4°C. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso. Además, los vientos continuarán soplando, manteniendo una velocidad que podría llegar a los 29 km/h. La sensación térmica seguirá siendo agradable para quienes quieran disfrutar de actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 20 de noviembre de 2025

Hoy, en La Pampa, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:08. Estos horarios proporcionan un día con iluminación moderada, ideal para cualquier tipo de actividad diurna.