Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima de hoy

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 20 de noviembre de 2025, 06:03

Este jueves 20 de noviembre de 2025, La Pampa amaneció con un clima parcialmente nublado. Las temperaturas por la mañana rondarán los 7.1°C y se espera que vayan aumentando gradualmente a lo largo del día. La humedad relativa se sitúa en un 40%, ofreciendo una atmósfera ligeramente fresca. Durante las primeras horas del día, los vientos soplarán con una velocidad máxima de hasta 29 km/h. Esto proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque siempre es recomendable abrigarse adecuadamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Pasada la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas máximas alcanzando los 18.4°C. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso. Además, los vientos continuarán soplando, manteniendo una velocidad que podría llegar a los 29 km/h. La sensación térmica seguirá siendo agradable para quienes quieran disfrutar de actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 20 de noviembre de 2025

Hoy, en La Pampa, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:08. Estos horarios proporcionan un día con iluminación moderada, ideal para cualquier tipo de actividad diurna.