Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima diario

Condiciones meteorológicas para la mañana en La Rioja

Este jueves por la mañana en La Rioja se presenta con un clima que mantiene un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6°C, ascendiendo gradualmente hacia un máximo de 21.1°C. Las ráfagas de vientos llegarán a alcanzar los 13 km/h, proporcionando un suave frescor matutino. La humedad relativa se mantendrá en un nivel bastante alto del 70%, por lo que se sugiere llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para el transcurso de la tarde y la llegada de la noche, el cielo seguirá disfrutando de algunas nubes pasajeras, pero sin amenaza de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.1°C, brindando un clima perfecto para actividades al aire libre. Con la caída del sol, cerca de las 18:35 horas, el clima se tornará más fresco, y se espera un descenso en las temperaturas hacia un ambiente más templado. Los vientos disminuirán su velocidad, rondando los 5.7 km/h, acompañando una velada tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 20 de noviembre de 2025

Este jueves, el sol iluminará el cielo de La Rioja desde las 07:47 hasta las 18:35, lo cual proporciona varias horas de luz para disfrutar de las actividades al aire libre. Es momento de aprovechar al máximo las atractivas condiciones climáticas que nos regala el día de hoy.