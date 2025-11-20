Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Estado del clima

Hoy en San Juan, el clima promete un ambiente agradable durante la mañana. Con temperaturas mínimas cerca de los 9.2°C, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, la humedad rondará un 33%. Los vientos se mantendrán dentro de los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las temperaturas subirán hasta alcanzar un máximo de 20.4°C. El cielo continuará parcialmente cubierto, y los vientos podrían aumentar hasta los 17 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 20 de noviembre de 2025

Hoy, el

amanecer

atardecer