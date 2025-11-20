Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

jueves, 20 de noviembre de 2025, 06:06

Comenzamos el día con un clima frío en Tierra Del Fuego. Durante la mañana de este jueves, el cielo se presentará parcialmente nuboso con temperaturas comenzando en -0.6°C. A pesar de las nubes, no se esperan precipitaciones en la región. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades máximas de hasta 17 km/h, mientras que la humedad estará en torno al 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, se espera que el clima continúe parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán frías, alcanzando un máximo de 2.9°C. Los vientos seguirán soplando moderadamente con una velocidad media de 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. La humedad continuará alta, lo que podría generar la sensación de un ambiente aún más frío. No se prevé lluvia ni nieve, por lo que las condiciones se mantendrán estables pero frías.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Para enfrentar el clima de hoy en Tierra Del Fuego, se recomienda vestirse en capas con ropa abrigada, especialmente gorros y guantes, debido a las bajas temperaturas y los vientos fríos. Mantenerse hidratado y buscar abrigo en lugares cerrados si se siente frío extremo son medidas prudentes a considerar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 20 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 09:54 y se pondrá a las 17:12, proporcionando un día relativamente corto de luz solar. Aprovechemos las horas de luz para actividades al aire libre y preparemos tiempo para descansar durante la noche larga.