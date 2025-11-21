Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima hoy

viernes, 21 de noviembre de 2025

Clima de mañana en Buenos Aires

Durante la mañana, el clima en Buenos Aires estará marcado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 5.6°C, lo que puede resultar fresco para esta época del año. A medida que avanza la mañana, el sol intentará mostrarse pero las nubes prevalecerán.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, las condiciones continuarán siendo de cielo parcial y nubosidad media. Las temperaturas subirán alcanzando un máximo de 15.7°C. Los vientos soplarán de manera ligera a una velocidad de 21 km/h, lo que proporcionará una brisa suave a lo largo de la tarde.

Durante la noche, el cielo parcialmente nuboso persistirá, manteniendo el escenario sin precipitaciones importantes. La humedad relativa alcanzará el 92% en su punto máximo, sugiriendo un ambiente ligeramente húmedo. Es importante considerar que no se esperan lluvias durante este periodo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 21 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:05 y se ocultará a las 17:52. La fase lunar en este día será de luna menguante, ofreciendo un espectáculo natural que vale la pena observar.