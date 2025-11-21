Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima local

El clima de este viernes 21 de noviembre en Córdoba se presenta con una mañana de cielo mayormente despejado, aunque por momentos puede tornarse parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 7.3°C, brindando un alivio matutino antes de aumentar gradualmente. Los vientos moderados soplarán desde el noreste a una velocidad promedio de 12 km/h, manteniendo el aire fresco y limpio. La humedad relativa tendrá un porcentaje máximo del 54%, por lo que se espera una sensación térmica agradable durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y la noche, el clima continuará con el predominio de cielos despejados y ascenso en las temperaturas, llegando a un máximo de 21.9°C. Se mantendrán las condiciones estables, con vientos suaves persistentes del noreste, ideando un ambiente confortable para quienes planeen actividades al aire libre. La situación astronómica destacará con la salida y puesta del sol a las 08:12 y 18:21, respectivamente, ofreciendo un día largo y luminoso.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 21 de noviembre de 2025

El sol arrojará sus primeros rayos a las 08:12 y se despedirá a las 18:21, culminando un día de impresionantes vistas y agradables condiciones climáticas.

“Aprovecha el extenso día para disfrutar de actividades al aire libre, pero no olvides protegerte del sol especialmente cerca del mediodía.”