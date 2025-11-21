Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Actualidad Meteorológica

Pronóstico del clima en La Rioja para la mañana

La Rioja amanece con un cielo parcialmente nuboso, proporcionando un escenario que permitirá ver algunas ráfagas de sol acompañadas de brisas frescas. Las temperaturas matutinas estarán en torno a los 6°C, ideal para comenzar el día con una chaqueta ligera. Según los expertos, el clima se mantendrá estable durante las primeras horas, permitiendo realizar actividades al aire libre sin ningún inconveniente importante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En horas de la tarde, las temperaturas alcanzarán una máxima de 21.1°C, siendo el periodo más cálido del día. Se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial, y los vientos provendrán del suroeste con una velocidad promedio de 21 km/h. Al caer la noche, la temperatura descenderá gradualmente, manteniéndose aún agradables para actividades nocturnas. Sin embargo, se recomienda tener un abrigo a mano, ya que el viento puede intensificar la sensación de frescura.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, es aconsejable llevar un paraguas compacto por cualquier eventualidad. Además, la humedad estará rondando el 40%, un nivel confortable para la mayoría de las personas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 21 de noviembre de 2025

El amanecer será a las 08:18 y el atardecer llegará a las 18:35, brindando un total de poco más de diez horas de luz solar, ideal para aprovechar al máximo las actividades diurnas.