Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima Local

Condiciones Climáticas Matutinas

Esta mañana en Río Negro, el clima se caracterizará por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matinales variarán entre 6.8°C como mínimo y podrán alcanzar los 17.1°C en su punto máximo. No se espera precipitación en la mañana, y la humedad relativa oscilará en torno al 82%. El viento soplará con una velocidad máxima de 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y la noche de este viernes en Río Negro, el cielo continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a los 17.1°C, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 6.8°C. Se mantendrá baja la probabilidad de lluvias, con una humedad que rondará el 45%. El viento aumentará levemente su intensidad, pudiendo alcanzar rachas de hasta 22 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 21 de noviembre de 2025

Hoy, en Río Negro, el sol saldrá a las 8:33 y se pondrá a las 17:51. Estos horarios son importantes para aquellos interesados en realizar actividades al aire libre durante el día.