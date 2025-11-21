Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima Local

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 21 de noviembre de 2025, 06:04

Condiciones Climáticas Matutinas

Esta mañana en Río Negro, el clima se caracterizará por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matinales variarán entre 6.8°C como mínimo y podrán alcanzar los 17.1°C en su punto máximo. No se espera precipitación en la mañana, y la humedad relativa oscilará en torno al 82%. El viento soplará con una velocidad máxima de 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y la noche de este viernes en Río Negro, el cielo continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a los 17.1°C, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 6.8°C. Se mantendrá baja la probabilidad de lluvias, con una humedad que rondará el 45%. El viento aumentará levemente su intensidad, pudiendo alcanzar rachas de hasta 22 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 21 de noviembre de 2025

Hoy, en Río Negro, el sol saldrá a las 8:33 y se pondrá a las 17:51. Estos horarios son importantes para aquellos interesados en realizar actividades al aire libre durante el día.