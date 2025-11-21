Siguen las fuertes lluvias: las provincias que están bajo alerta por tormentas, según el Servicio Meteorológico

Este viernes 21 de noviembre comienza el fin de semana largo, aunque algunas provincias recibirán fuertes tormentas, según las previsiones del pronóstico.

Alerta por tormentas

El jueves 20 de noviembre tuvo distintos fenómenos a lo largo del día en distintos sectores de Argentina, entre los que aparecía Buenos Aires. Luego de las tormentas y las ráfagas de viento, el pronóstico indica que hay provincias que siguen bajo alerta por lo que podrían recibir importantes lluvias en el comienzo del fin de semana largo.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este viernes 21 de noviembre se mantiene vigente una advertencia por fuertes tormentas, que impacta sobre distintas provincias.

Lluvia, tormentas, clima. Foto: NA.

Qué provincias están bajo alerta por tormentas este viernes 21 de noviembre

En detalle, el SMN mencionó a un total de seis provincias que recibirán precipitaciones que pueden estar acompañadas de otros fenómenos. Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca son los territorios mencionados por la advertencia.

En este caso, la advertencia es de color amarillo, la más baja en la escala del Servicio Meteorológico Nacional. La misma indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta por tormentas para varias provincias. Foto: SMN

Esta vez, a excepción de Jujuy, las tormentas llegarán sobre la mañana del 21 de noviembre. La provincia mencionada tendrá también estos fenómenos durante la tarde, por lo que puede llevarse la peor parte de las precipitaciones en el inicio del fin de semana largo.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo”, expresa el alerta vigente.

Además, “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

Lluvia, tormenta. Foto: NA.

Alerta amarilla por tormentas: las recomendaciones del Servicio Meteorológico