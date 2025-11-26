Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre de 2025

Clima hoy

Estado del tiempo para hoy en Formosa

Hoy en Formosa, tendremos un día parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán comprendidas entre los 7.9°C y los 20.5°C, mientras que el nivel de humedad alcanzará un 96%, ofreciendo un ambiente bastante húmedo. Los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 22 km/h, facilitando un clima fresco durante toda la jornada. El viento se sentirá particularmente fuerte en ciertas horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que entra la tarde, las condiciones continuarán siendo de cielo parcialmente nuboso y el viento seguirá presente, manteniéndose a una velocidad cercana a los 9 km/h, disminuyendo hacia la noche. No se esperan lluvias, pero las condiciones del viento pueden hacer que el clima parezca ligeramente más fresco de lo que marca el termómetro. Es un día propicio para actividades al aire libre con cielos despejados en su mayor parte.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 26 de noviembre de 2025

El sol hará su salida a las 7:37 y se pondrá aproximadamente a las 18:08 en Formosa. La luz diurna será un acompañante acogedor a lo largo de la mayor parte del día, proporcionando increíbles oportunidades para fotografías al atardecer.