Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Catamarca

Hoy en Catamarca, el clima se presentará con cielo despejado durante la mañana. Las temperaturas variarán desde un mínimo de 6.4°C, y la sensación de frescura será prominente.

Se esperan vientos provenientes del noreste con una velocidad máxima de 21 km/h, lo que mantendrá la humedad a un nivel del 65%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A la tarde, las temperaturas subirán hasta un máximo de 23.7°C, con un ambiente seco a medida que el día continúe. El cielo lucirá limpio, permitiendo disfrutar de una vista clara hasta el atardecer.

Por la noche, se espera la continuación del clima calma, con una leve brisa refrescante que hará del ambiente ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

El sol saldrá en Catamarca a las 08:12 am y se espera que se ponga a las 18:33 pm, brindando un día rico en luz para aprovechar al máximo.