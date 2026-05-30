Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
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Retenciones al campo, foto NA
Retenciones al campo, foto NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Niebla
Viento
Sur 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Noroeste 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 4 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 8 - 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol17:48
Horas de luz9h 59m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:49 y se pone a las 17:48, dando aproximadamente 9h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 8 - 15 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sureste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Sur 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Niebla
10:00 11° 11° Sur 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sur 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Sur 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Oeste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Norte 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Suroeste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 11° Oeste 2 - 3 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.