Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

viernes, 28 de noviembre de 2025, 06:02

Como estará el clima hoy en Jujuy

Este viernes 28 de noviembre de 2025, Jujuy amanecerá con un clima parcialmente nuboso. Se prevén temperaturas mínimas de 4.2°C, logrando quizás algún repunte matinal. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h, proporcionando una jornada tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde, Jujuy experimentará condiciones similares al mediodía, con temperaturas alcanzando máximos de 18.4°C. A lo largo del día, la humedad se situará alrededor del 46%. En cuanto al cielo, seguirá alternando parcialmente nuboso.

Para la noche, las condiciones no experimentarán grandes cambios, manteniendo el cielo parcialmente despejado y temperaturas agradables para esta época del año.