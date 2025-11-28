Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Este viernes 28 de noviembre de 2025, Jujuy amanecerá con un clima parcialmente nuboso. Se prevén temperaturas mínimas de 4.2°C, logrando quizás algún repunte matinal. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h, proporcionando una jornada tranquila.

Hacia la tarde, Jujuy experimentará condiciones similares al mediodía, con temperaturas alcanzando máximos de 18.4°C. A lo largo del día, la humedad se situará alrededor del 46%. En cuanto al cielo, seguirá alternando parcialmente nuboso.

Para la noche, las condiciones no experimentarán grandes cambios, manteniendo el cielo parcialmente despejado y temperaturas agradables para esta época del año.