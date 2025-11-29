Llegan las tormentas y el “mini otoño” al AMBA: ¿a qué hora llueve y baja la temperatura el fin de semana?

Llegan las tormentas a Buenos Aires. Foto: NA (Juan Vargas)

Luego de la intensa ola de calor, noviembre llega a su fin con temperaturas atípicas para esta época del año y un clima muy inestable. Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el último fin de semana del mes estará marcado por lluvias, tormentas y un clima digno del otoño, con marcas térmicas que no superarán los 20 grados.

Estos cambios de tiempo llegan de la mano con un frente frío y rotación del viento desde el cuadrante sudeste a partir de este viernes 28 de noviembre, por lo que también habrá ráfagas superiores a los 50 km/h, provocando la crecida del nivel del Río de la Plata.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: Mateos Pepe/Ulan/Pool / Latin Am

Qué día llueve este fin de semana del 29 y 30 de noviembre

Cómo estará el clima el sábado 29 de noviembre

La jornada contará con una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 20 °C. En tanto arrancará con un cielo mayormente nublado durante la madrugada con 10% de probabilidad de precipitaciones.

El agua dirá presente durante la mañana del sábado, cuando lleguen las lluvias aisladas y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Por la tarde, las lluvias serán más fuertes para disiparse a la noche, cuando el día termine con un cielo nublado.

Cómo estará el clima el domingo 30 de noviembre

A diferencia del sábado, la madrugada del domingo contará con chaparrones, que pasarán a ser lluvias aisladas durante la mañana de un día que contará con una mínima de 15 grados y una máxima de 20 grados.

El punto fuerte de las precipitaciones llegarán a la tarde, cuando se presenten las tormentas aisladas, acompañadas por ráfagas de entre 42 y 50 km/h, que se extenderán hasta la noche.

Se esperan lluvias, tormentas y ráfagas de viento. Foto: NA (Juan Vargas)

Cómo estará el clima los primeros días de diciembre 2025