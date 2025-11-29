Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima presentará condiciones variables. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 7.3°C, mientras que la máxima alcanzará los 21.9°C. Es recomendable estar preparado para vientos que podrían tener una velocidad máxima de 12 mph (equivalente a unos 19 km/h). Para más detalles sobre el clima de hoy, sigue nuestro enlace actualizado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Ya por la tarde y la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente cubierto pero sin precipitaciones. La humedad se mantendrá en un rango de 31% a 54%, ofreciendo cierta comodidad climática. Los vientos durante la tarde no deberían traer sorpresas, aunque persistirán en las mismas velocidades que en la mañana. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre considerando las *condiciones* actuales.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

Según el servicio meteorológico, el amanecer está programado para las 08:12, mientras que el atardecer sucederá a las 18:21. Estos horarios ofrecen oportunidades magníficas para los amantes de la fotografía y las actividades al aire libre que deseen disfrutar de estos eventos astronómicos.