Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima y Tiempo

En Corrientes, el clima para la mañana de este sábado 29 de noviembre de 2025 se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8.2°C y los 18.8°C. Se espera que a lo largo del día, el clima se mantenga mayormente estable, con vientos moderados provenientes del este a unos 9 km/h. La humedad relativa se situará entre el 44% y el 94%, ofreciendo una sensación agradable para salir al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, el cielo seguirá mostrando intervalos nubosos, aunque no se prevé la caída de precipitaciones. Los vientos podrían aumentar levemente su intensidad durante la noche, llegando a ráfagas de hasta 12 km/h. La posibilidad de lluvias es mínima, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes.

En términos de fenómenos astronómicos, el amanecer será a las 07:42 y la puesta del sol, de acuerdo con los datos astronómicos, ocurrirá a las 18:08, marcando así el fin de la jornada diurna. Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, estos momentos del día son ideales para contemplar el amanecer y atardecer en su plenitud.