Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima Actual

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 29 de noviembre de 2025, 06:02

Hoy en Misiones, el clima se presenta de manera particular. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 6.8°C. Esta tendencia de temperatura suave continuará conforme avance el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

En la tarde y noche, el panorama se mantendrá entre nubosidad parcial y temperaturas que alcanzarán los 18.2°C. Los vientos serán moderados durante el transcurso del día, con una velocidad máxima de 16 km/h. La humedad, por su parte, alcanzará un máximo del 97%.

Es importante mencionar que el índice de probabilidad de precipitaciones es nulo, por lo que no se esperan lluvias en el transcurso de este sábado.

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol salió a las 07:30 y se pondrá a las 17:57. Este aspecto puede influir en la percepción térmica junto con el viento fresco que soplará a lo largo del día. La fase de la luna es actualmente de creciente, lo cual podría interesar a los aficionados a la astronomía.