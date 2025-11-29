Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima Actual

Hoy en Misiones, el clima se presenta de manera particular. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 6.8°C. Esta tendencia de temperatura suave continuará conforme avance el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

En la tarde y noche, el panorama se mantendrá entre nubosidad parcial y temperaturas que alcanzarán los 18.2°C. Los vientos serán moderados durante el transcurso del día, con una velocidad máxima de 16 km/h. La humedad, por su parte, alcanzará un máximo del 97%.

Es importante mencionar que el índice de probabilidad de precipitaciones es nulo, por lo que no se esperan lluvias en el transcurso de este sábado.

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol salió a las 07:30 y se pondrá a las 17:57. Este aspecto puede influir en la percepción térmica junto con el viento fresco que soplará a lo largo del día. La fase de la luna es actualmente de creciente, lo cual podría interesar a los aficionados a la astronomía.