Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

sábado, 29 de noviembre de 2025, 06:03

Hoy en Santa Cruz, el clima presenta condiciones variables con un leve manto de nubes dispersas durante la mañana. Las temperaturas mínimas se ubicaron en 4.7°C, creando una atmósfera ligeramente fresca. La humedad se mantendrá en torno al 90%, haciendo el ambiente algo húmedo. Además, los vientos alcanzarán máximas de 16 km/h, aportando una brisa moderada en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, se prevé que el cielo continúe parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 7.3°C, con una sensación térmica que podría sentirse más fresca debido al viento. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, situándose en 25 km/h.