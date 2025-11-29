Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025
Predicción Diaria
Hoy en Santa Cruz, el clima presenta condiciones variables con un leve manto de nubes dispersas durante la mañana. Las temperaturas mínimas se ubicaron en 4.7°C, creando una atmósfera ligeramente fresca. La humedad se mantendrá en torno al 90%, haciendo el ambiente algo húmedo. Además, los vientos alcanzarán máximas de 16 km/h, aportando una brisa moderada en la región.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde y noche, se prevé que el cielo continúe parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 7.3°C, con una sensación térmica que podría sentirse más fresca debido al viento. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, situándose en 25 km/h.