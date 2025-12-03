Preparate para el calor extremo en el AMBA: se acerca el día más caluroso de la semana

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en los próximos días se espera la aparición del clásico clima de diciembre, con máximas que superarán los 30 grados. Qué pasa el fin de semana.

Ola de calor. Foto: NA.

Después de un fin de semana con mal tiempo en el AMBA, diciembre empezó con un sol brillante y el aumento de las temperaturas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los próximos días se espera la aparición del calor con las máximas que superarán los 30 grados.

En su reporte, el SMN indicó que a lo largo de la semana se sentirá el clima típico del último mes del año, que en breve le dará la bienvenida al verano. En ese contexto, surge la duda sobre ¿cuál será el día más caluroso de la semana?

Llega el calor de diciembre. Foto: NA

Cuál será el día más caluroso de la semana

La primera semana de diciembre tendrá como día con más calor el viernes 5, cuando el termómetro marque una mínima de 21 °C y una máxima de 32 °C. Pese a las altas temperaturas, el cielo permanecerá nublado durante toda la jornada.

Cómo estará el clima durante el resto de la semana

Miércoles 3 de diciembre : las temperaturas seguirán en ascenso, con una mínima de 18 grados y una máxima de 29. El cielo pasará de parcialmente a algo nublado para cerrar el día despejado.

Jueves 4 de diciembre : el termómetro marcará una mínima de 20 °C grados y una máxima de 31 °C, acercándose a uno de los días más cálidos de la semana. Se espera una jornada con cielo despejado a algo nublado.

Viernes 5 de diciembre: la semana cierra con el día más cálido de todos. La mínima será de 21 °C y la máxima de 32 °C.

Llega el calor en Buenos Aires. Foto: NA

Baja la temperatura el fin de semana