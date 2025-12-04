Pronóstico del clima para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el tiempo este jueves 4 de diciembre de 2025

Clima Actual

En Ciudad De Buenos Aires, este jueves 4 de diciembre de 2025, se espera un día parcialmente nuboso con un clima relativamente agradable. La temperatura mínima será de 8.6°C y la temperatura máxima alcanzará los 16°C. Durante la mañana, tendremos cielos ligeramente nublados y una brisa leve que sopla a una velocidad máxima de 8 km/h. Si desea consultar más sobre el clima de hoy, puede seguir el enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Hacia la tarde y noche, la temperatura se mantendrá dentro de rangos moderados, con cielos que continúan parcialmente cubiertos. Los vientos incrementarán su fuerza levemente, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h.

En cuanto a la humedad, se mantendrá en un promedio del 78%, lo cual evita la sensación de bochorno y asegura un día agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 4 de diciembre de 2025

El amanecer en Ciudad De Buenos Aires será a las 07:57 y el anochecer está previsto para las 17:50, asegurando un día con 9 horas y 53 minutos de luz solar.